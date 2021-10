Αθλητικά

Μπασκόνια - Παναθηναϊκός: Οι Βάσκοι πήραν τη νίκη

Οι “πράσινοι” ηττήθηκαν στις… λεπτομέρειες, σε αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική της Euroleague.

Η αδυναμία που παρουσίασε στα ριμπάουντ στοίχισε στον Παναθηναϊκό ένα σπουδαίο “διπλό” στη Βιτόρια.

Οι “πράσινοι” ηττήθηκαν 81-79 από την Μπασκόνια, για την 3η αγωνιστική της Euroleague, βλέποντας το ρεκόρ του να υποχωρεί σε 1-2.

Στον αντίποδα, η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς σημείωσε την πρώτη εφετινή νίκη της στη διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 15-17, 40-35, 61-59, 81-79

Μπασκόνια (Ιβάνοβιτς): Μπάλντουιν 7, Σεντεκέρσκις 15, Μαρίνκοβιτς 3, Γκρέιντζερ 12, Φοντέκιο 16, Ίνοκ 7, Κοστέλο 1, Γκεντράιτις 16, Νόκο 4, Κούρουτς.

Παναθηναϊκός (Πρίφτης): Πέρι 9, Μέικον 13, Παπαγιάννης 2, Παπαπέτρου 22, Κασελάκης 2, Γουάιτ 7, Φλόιντ 2, Νέντοβιτς 5, Έβανς 8, Σαντ Ρος 9.

