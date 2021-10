Κοινωνία

Βιασμός παιδιών - Ανάσογλου: ο θείος είχε καλλιεργήσει τον φόβο στην καρδιά τους (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η δικηγόρος του 18χρονου, που βρήκε το θάρρος να μιλήσει για τα όσα έζησε μαζί με τα ξαδέλφια του.

Για τον εφιάλτη που έζησε στα χέρια του θείου του ο 18χρονος ανιψιός του μίλησε στον ΑΝΤ1 η δικηγόρος του, Ανθούλα Ανάσογλου.

Όπως τόνισε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» πέρασαν χρόνια μέχρι να γίνει αντιληπτή η συμπεριφορά του θείου. Κι αυτό γιατί τα παιδιά βρίσκονταν σε μικρή ηλικία και ο θύτης είχε καλλιεργήσει τον φόβο στην καρδιά τους.

"Όταν έγινε αντιληπτή η συμπεριφορά του, οι γονείς του 18χρονου ενδιαφέρθηκαν να σώσουν και να προστατέψουν το παιδί. Θεώρησαν ότι ο δρόμος ήταν η προστασία, η αγκαλιά και η αγάπη" τόνισε και πρόσθεσε ότι χρειάζεται πολύ θάρρος για να κατατεθούν όλα αυτά γιατί το κακό ήταν μέσα στην οικογένεια.

"Υπήρξε μια προσπάθεια να ηρεμήσουν πρώτα τα παιδιά και μετά να γίνουν ενέργειες με τη δικαιοσύνη. Σημασία έχει ότι ο εφιάλτης τελείωσε. Τα παιδιά και ιδιαίτερα ο ενήλικος θέλει να αισθανθεί δικαιωμένος" πρόσθεσε.

Τέλος, έκανε γνωστό ότι όλα τα παιδιά έχουν μιλήσει και έχουν κριθεί αξιόπιστα.

