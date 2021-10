Οικονομία

Έφερναν ποτά “μπόμπες” από την Βουλγαρία (εικόνες)

Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που έφερνε λαθραία αλκοολούχα ποτά από την Βουλγαρία. Μεγάλη επιχείρηση στην βόρεια Ελλάδα.



Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας εισήγαγαν από τη Βουλγαρία λαθραία αλκοολούχα ποτά.

Συνελήφθησαν την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, σε περιοχές των νομών Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Πιερίας, τέσσερα μέλη της οργάνωσης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, καθώς και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Επιπλέον, στη δικογραφία που σχηματίστηκε, περιλαμβάνονται ακόμα τέσσερα άτομα, ιδιοκτήτες – νόμιμοι εκπρόσωποι καταστημάτων στις ανωτέρω περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, για παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η εγκληματική ομάδα, τουλάχιστον από το Μάϊο του 2021, δραστηριοποιείτο στην παράνομη εισαγωγή λαθραίων αλκοολούχων ποτών από την Βουλγαρία και την περαιτέρω διάθεση - πώλησή τους στην ελληνική αγορά, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ειδικότερα, τα μέλη της ομάδας:

αρχικά αποθήκευαν τις φιάλες των αλκοολούχων ποτών στις οικίες τους,

ακολούθως με χρήση κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού (ξύστρες - αιθυλική αλκοόλη - συσκευές θερμοκόλλησης), επικολλούσαν στις φιάλες πλαστές ετικέτες με ελληνικούς χαρακτήρες, ώστε να προσομοιάζουν με ελληνικά,

στη συνέχεια τα διέθεταν σε δίκτυο πελατών στους νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Πιερίας, σε διάφορα καταστήματα (καφέ μπαρ και μίνι μάρκετ).

Κατά τις έρευνες, που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1.237 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών ,

3.721 πλαστές ετικέτες διαφόρων επωνυμιών αλκοολούχων ποτών,

πλαστές ετικέτες διαφόρων επωνυμιών αλκοολούχων ποτών, φορτηγό τύπου van και

υλικοτεχνικός εξοπλισμός για την απόξεση και θερμοκόλληση των πλαστών ετικετών.

Για τα καταστήματα των κατηγορουμένων, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ενημερώθηκε σχετικά η Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Θεσσαλονίκης, προκειμένου να προβεί σε σχετικό έλεγχο.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

