Pricefox: ο Κωστής Σαββιδάκης στο νέο διαφημιστικό σποτ (βίντεο)

Γιατί ο νέος οδηγός αυτοκινήτου, όπως στην πραγματικότητα είναι ο ηθοποιός, εντυπωσιάζεται από την αμεσότητα εξεύρεσης λύσεων από τον Mr. Pricefox.

"Το τηλεοπτικό διαφημιστικό του Pricefox έκανε πρεμιέρα στις 9 Οκτωβρίου στον ANT1! Στο διαφημιστικό σποτ πρωταγωνιστεί ο Κωστής Σαββιδάκης μαζί με τον Mr. Pricefox! Ο Κωστής ενώ έχει άγχος ως νέος οδηγός αυτοκινήτου (real story), ξαφνιάζεται και εντυπωσιάζεται από την ικανότητα του Mr. Pricefox που με την ψυχραιμία του βρίσκει άμεση λύση και του εξηγεί ότι το πιο σημαντικό πριν βάλεις μπροστά για πρώτη φορά την μηχανή, είναι μα φυσικά να έχεις ασφάλεια αυτοκινήτου!

Γιατί επέλεξε το Pricefox τον Κωστή;

Το Pricefox επέλεξε τον Κωστή Σαββιδάκη ως έναν από τους πιο αγαπημένους και ταλαντούχους ηθοποιούς στο ελληνικό κοινό. Ένας άνθρωπος που με το χιούμορ και το χαμόγελο του σε εμπνέει να του μιλήσεις, κάνοντας σε να νιώθεις ότι τον ξέρεις χρόνια, πρωταγωνιστεί και στην αγαπημένη σειρά για το κοινό, τις Άγριες Μέλισσες. Η ομάδα του Pricefox σχολίασε: “Ο Κωστής, με την αστείρευτη ενέργεια του και την οικειότητα που εμπνέει, αμέσως συνδέθηκε με τον Mr. Pricefox και μας έκανε να νιώθουμε ότι ο Mr. Pricefox ζωντανεύει δίπλα του! Είμαστε σίγουροι ότι θα αγαπήσετε το νέο διαφημιστικό με τον Κωστή!”

To Pricefox είναι η καινοτόμα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών και καλύψεων για ασφάλεια αυτοκινήτου. Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Δεκέμβριο του 2020. Στο Pricefox μπορείς να συγκρίνεις προσφορές από τις καλύτερες ασφαλιστικές και να εξοικονομήσεις έως και 172€ ετησίως.

Το Pricefox τη στιγμή αυτή συνεργάζεται με τις παρακάτω ασφαλιστικές και συνεχώς αναπτύσσει νέες συνεργασίες: Ατλαντική Ένωση, Δύναμις Ασφαλιστική, Εθνική Ασφαλιστική, Ευρώπη, ΑIG Anytime, Apeiron, Εrgo Euroins, Eurolife, ETU, Groupama, Hellas Direct, Interamerican, Interasco, Interlife, Mapfre.

Στο Pricefox σκέφτονται πάντα πως θα κάνουν την εμπειρία του καταναλωτή όσο το δυνατόν καλύτερη. Η ομάδα του Pricefox εισάγει καινοτομίες στην ασφαλιστική αγορά και δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να συγκρίνει πάνω από 40 πακέτα ασφάλειας αυτοκινήτου σε 30 δευτερόλεπτα και να αγοράσει μέσα σε 2 λεπτά, κάνοντας το Pricefox την πιο γρήγορη και εύχρηστη πλατφόρμα στην Ελλάδα!

Η εμπειρία του καταναλωτή πλαισιώνεται σε κάθε στάδιο με πραγματική εξυπηρέτηση πελατών 24ώρες το 24ωρο κάθε μέρα. Η ομάδα του Pricefox είναι δίπλα σου για ό,τι χρειαστείς. Μπες στο Pricefox, βάλε την πινακίδα σου και μερικά στοιχεία για σένα και το αυτοκίνητο σου, σύγκρινε τις καλύτερες προσφορές και αγόρασε ασφάλεια αυτοκινήτου online από 7€/μήνα και με δυνατότητα πληρωμής με άτοκες δόσεις".

