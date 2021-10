Αθλητικά

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: “Λύγισαν” στην παράταση οι Πειραιώτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι “ερυθρόλευκοι” διεκδίκησαν μέχρι τέλους τη νίκη στη Βαρκελώνη, για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με έναν πόντο, 79-78, στην παράταση από την Μπαρτσελόνα, σε έναν αγώνα... χαμένη ευκαιρία για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ο Κώστας Σλούκας έχασε το τελευταίο σουτ τόσο στην κανονική περίοδο (67-67), όσο και στο έξτρα πεντάλεπτο, με αποτέλεσμα να μείνει… όνειρο το “3 x 3” στη Euroleague φέτος, αλλά και επί ισπανικών ομάδων, μετά τις νίκες του επί των Μπασκόνια και Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Νίκολα Μίροτιτς με 22 πόντους και 6 ριμπάουτ ήταν ο ηγέτης των “μπλαουγκράνα”, που από το -7, προσπέρασαν στο 3ο δεκάλεπτο, αλλά ένιωθαν “καυτή” την ανάσα των “ερυθρόλευκων” μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Η ομάδα του Πειραιά είχε τα ψυχικά αποθέματα να επιστρέφει κάθε φορά, με τον Φαλ να τελειώνει το ματς με 11 πόντους και 8 ριμπάουντ. Οι Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ είχαν από 12 πόντους, 10 ο ΜακΚίσικ, ενώ ο Σλούκας αν και ήταν πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού αποδείχτηκε δύο φορές... μοιραίος.

Χωρίς τον Άλεξ Αμπρίνες και τον Σερτάτς Σανλί αγωνίστηκε η Μπαρτσελόνα, η οποία μετρά τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες στη Euroleague φέτος.

Τα δεκάλεπτα: 10-17, 27-32, 55-47, 67-67 κ.α., 79-78 παρ.

Μπαρτσελόνα (Σαρούνας Γιασικεβίτσιους): Ντέιβις 10, Μαρτίνεθ, Σμιτς, Χέιζ-Ντέιβις 2, Οριόλα 7, Λαπροβίτολα 7, Χίγκινς 11, Κούριτς 9, Γιοκουμπάιτις 2, Μίροτιτς 22, Καλάθης 9.

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 6, Ντόρσεϊ 12, Λαρεντζάκης 6, Φαλ 11, Σλούκας 14, Μάρτιν 2, Βεζένκοφ 12, Πρίντεζης, Παπανικολάου, Ζαν-Σαρλ 5, ΜακΚίσικ 10.

Ειδήσεις σήμερα:

Νορβηγία: πολύνεκρη επίθεση στο Κόνγκσμπεργκ

Σεισμός στην Πύλο

Τσερνόμπιλ: Πέθανε ο πρώην διευθυντής του πυρηνικού σταθμού