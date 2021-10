Αθλητικά

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Υποκλίθηκε η “βασίλισσα” στο ΣΕΦ

Οι Πειραιώτες πανηγύρισαν μία σπουδαία νίκη απέναντι στους Μαδριλένους, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο καθηλωτικός Ολυμπιακός της τέταρτης περιόδου, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τους “ερυθρόλευκους” να γράφουν το “2 x 2” στην εφετινή Euroleague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε με 74-68 της “Βασίλισσας” στο ΣΕΦ, υποχρεώνοντας τους Ισπανούς στην πρώτη ήττα τους.

Ο Σάσα Βεζένκοφ (16 πόντοι, 10 ριμπάουντ) ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστικής για δεύτερη διαδοχική ευρωπαϊκή αναμέτρηση του Ολυμπιακού.

Τα δεκάλεπτα: 13-10, 35-36, 54-52, 74-68

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 2, Ντόρσεϊ 12, Λούντζης, Λαρεντζάκης 8, Φαλ 3, Σλούκας 9, Μάρτιν 7, Βεζένκοφ 16, Πρίντεζης 4, Παπανικολάου 9, Ζαν-Σαρλ, ΜακΚίσικ 4.

Ρεάλ Μαδρίτης (Πάμπλο Λάσο): Ουίλιαμς-Γκος 16, Κοζέρ 2, Ερτέλ 7, Φερνάντεθ 2, Αμπάλντε 2, Χάνγκα 6, Πουαριέ 6, Ταβάρες 15, Γιουλ 5, Γιαμπουσέλε 7, Τέιλορ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Βασίλης Σπανούλης βρέθηκε στις κερκίδες του ΣΕΦ και γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του Ολυμπιακού.

