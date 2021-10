Αθλητικά

Βασίλης Σπανούλης - “Ενώπιος Ενωπίω”: Το ευχαριστώ του Μητσοτάκη και το... παράπονο του Τσίπρα (βίντεο)

Τι λέει για την απόφαση του να σταματήσει το μπάσκετ, τις μεταγραφές του σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκο και την οικογένειά του.

O Βασίλης Σπανούλης ήταν καλεσμένος στην πρεμιέρα στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο θρύλος του μπάσκετ μίλησε για την απόφαση του να σταματήσει το μπάσκετ, τις μεταγραφές του σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκο και την οικογένειά του.

Παράλληλα είχε την ευκαιρία να ακούσει να μιλούν για την θρυλική του πορεία ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, αλλά και κορυφαίοι παίκτες και προπονητές;

Γιατί αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό για τον Ολυμπιακό

"Ήταν μία συνειδητή απόφαση. Είμαι ένας άνθρωπος που πατάει στην γη. Ήταν η κατάλληλη στιγμή για εμένα να πάω σε μία ομάδα όπως ο Ολυμπιακός και να ηγηθώ μίας προσπάθειας να επιστρέψει η ομάδα στις επιτυχίες. Το ήθελα πάρα πολύ. Από μικρό παιδί ήθελα να είμαι σε μία ομάδα που ήθελε να ξανανέβει στην κορυφή της Ελλάδας και Ευρώπης.

Ακόμα και όταν ήμουν στο Μαρούσι, πάντα συζητούσα με τον Ολυμπιακό, γιατί ήξερα ότι ο Παναθηναϊκός ήταν ο καλύτερος εκείνη την εποχή, ήταν πρώτος και είχε πάρει ευρωπαϊκά. Οπότε ήθελα να πάω να πετύχω κάτι με τον Ολυμπιακό. Και κάπου η ψυχοσύνθεση με τον Ολυμπιακό με έκανε να θέλω να πάω. Όπου και αν αγωνίζομαι όμως δίνω και την ψυχή μου. Αυτό έκανα και στο Μαρουσι και στον Παναθηναϊκό.

Την τελευταία χρονιά στον Παναθηναϊκό σίγουρα έγιναν κάποια πράγματα που δεν μου άρεσαν, αλλά περισσότερο αυτό που ήθελα ήταν να ανοίξω τα φτερά μου και να κάνω κάτι διαφορετικό. Ήθελα να ηγηθώ μίας ομάδας σαν τον Ολυμπιακό με εκατομμύρια κόσμο. Πίστευα ότι αυτό θα με έκανε να παίξω το καλύτερο μπάσκετ που μπορώ. Ήταν ένα ρίσκο, για εμένα δεν υπάρχει ρίσκο, αλλά μόνο να έχεις αυτοπεποίθηση και να στηρίζεις την επιλογή σου. Και εγώ πίστευα πάρα πολύ σε αυτή την κίνηση".

Η εξομολόγηση για την οικογένειά του

«Είμαι λίγο γκρινιάρης παραπάνω, αλλά προσπαθώ να σπαταλώ την ενέργειά μου για να μην τα φορτώνω στη γυναίκα μου με διάφορους τρόπους. Είναι ευλογία. Η Ολυμπία είναι εξαιρετική σύζυγος και τα πάμε εξαιρετικά. Έχουμε έξι παιδιά και ποτέ δεν πίστευα ότι θα κάνω τόσο μεγάλη οικογένεια. Πάνω από όλα είναι η στήριξη της γυναίκας μου γιατί αυτή τραβά τα περισσότερα. Θέλεις έναν σταθερό και σκληρό άνθρωπο να μεγαλώσει μια μεγάλη οικογένεια. Η Ολυμπία είναι καταπληκτική μητέρα, έχουμε μια υπέροχη σχέση με τα παιδιά και προσπαθούμε να τους περάσουμε παραδοσιακές αρχές κι όχι τόσο μοντέρνες. Τον σεβασμό και την πειθαρχία.

Εγώ έκανα την αγάπη μου και ταξίδευα με την ομάδα. Η Ολυμπία όμως ήταν συνέχεια μέσα στο σπίτι, να μεγαλώσει τα παιδιά και να τα διαβάσει. Μια καταπληκτική μητέρα. Έβαλε πάνω από όλα την οικογένειά της κι είναι πολύ δύσκολο για μια τόσο νεαρή γυναίκα. Τα θυσίασε όλα για να είναι δίπλα μου. Θυσίασε την ζωή της και τα καλύτερα χρόνια της κι αυτό εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ. Θέλω τώρα που σταμάτησα να της τα δώσω πίσω απλόχερα», είπε ο Βασίλης Σπανούλης.

Μητσοτάκης για Σπανούλη: Τυχεροί όσοι τον παρακολουθήσαμε

«Ανήκω και εγώ στους χιλιάδες φίλους του Βασίλη Σπανούλη. Σε εκείνους που αγαπούν το μπάσκετ κι ενίοτε δοκιμάζουν και οι ίδιοι τις δυνάμεις τους στο παρκέ. Όχι δυστυχώς με την ίδια επιτυχία. Όπως έχω βρεθεί επίσης στην εξέδρα… Πανηγυρίζοντας ένα από τα μαγικά του τρίποντα της τελευταίας στιγμής. Τον θαυμάζω όχι μόνο ως μεγάλο πρωταθλητή αλλά και ως επίμονο μαχητή ο οποίος μοχθεί και ξέρει να πετυχαίνει τους στόχους του. Γιατί είναι ένα παιδί που από τα μικρά γυμναστήρια της Λάρισας, πάλεψε και μπόρεσε να κατακτήσει τα κορυφαία αθλητικά σαλόνια του κόσμου.

Στη διάρκεια της καριέρας του ο Βασίλης ήταν εκείνος που πάντα ένωνε και ενέπνεε τους συμπαίκτες του. Που έδινε τη λύση όταν όλα έμοιαζαν δύσκολα. Ενώ και στη ζωή του μακριά από το γήπεδο, αν και στο επίκεντρο της δημοσιότητας, παραμένει πάντα σεμνός και προσγειωμένος. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Βασίλης οδήγησε τις δυο μεγάλες ομάδες μας στην επιτυχία και την καταξίωση…. Στην αρχή, η διεκδίκησή του τις χώρισε όμως στη συνέχεια τις ένωσε η κοινή αναγνώριση της αξίας και του ήθους του. Υπήρξε ο πρωταγωνιστής της Εθνικής Ελλάδας. Με λίγα λόγια, ένα πρότυπο αθλητή και χαρακτήρα.

Για όλα αυτά, μπορώ να πω πως είμαστε τυχεροί όσοι παρακολουθήσαμε την ωραία διαδρομή του. Είμαστε ευγνώμονες για τις χαρές που μας έδωσε. Αλλά και για το παράδειγμα που εξέπεμψε ώστε η Ελλάδα να βγάλει πολλούς Σπανούληδες σε όλους τους τομείς. Δεν θα πω, λοιπόν τίποτα άλλο… Βασίλη, σε ευχαριστούμε για όλα», ήταν τα λόγια του πρωθυπουργού για τoν Kill Bill.

Τσίπρας: Ηταν ανάγκη να βάλεις το τρίποντο μπροστά στον Διαμαντίδη;

«Οι μεγάλες αθλητικές επιτυχίες, τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, δεν είναι μόνο η χαρά που αφήνουν όταν συμβαίνουν αλλά και η σπορά που αφήνουν πίσω τους… Το Ευρωμπάσκετ του 87 άφησε μια μεγάλη σπορά… Τα περισσότερα παιδιά εκείνης της σποράς συνέχισαν με μια μπάλα στα χέρια στις γειτονιές, στις πλατείες και στις παιδικές χαρές. Νομίζω, λοιπόν πως ένα από τα σημαντικότερα άνθη αυτής της σποράς ήταν ο Βασίλης Σπανούλης μαζί με τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Θοδωρή Παπαλουκά που αποτέλεσαν μετέπειτα τη φοβερή τριάδα της Εθνικής μας ομάδας…

Για τον Βασίλη Σπανούλη και την μπασκετική του αξία, δεν νομίζω πως έχει σημασία να μιλήσω εγώ. Έχουν μιλήσει για αυτόν σημαντικότεροι γνώστες του αθλήματος, μεγάλοι παίκτες, μεγάλοι μπασκετμπολίστες που τον έχουν χαρακτηρίσει ως έναν πολύ σπουδαίο παγκόσμιο αθλητή. Εγώ θα μιλήσω ως φίλαθλος γιατί είχα την τύχη και την ατυχία να παρακολουθώ τον Βασίλη και ως φίλαθλος του Παναθηναϊκού όταν έπαιζε στον Παναθηναϊκό αλλά και ως φίλαθλος του Παναθηναϊκού όταν έπαιζε στον Ολυμπιακό. Ως εκ τούτου, τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα. Την πρώτη περίοδο ήταν συναισθήματα μεγάλης χαράς και ενθουσιασμού όταν κρατούσε την μπάλα, τη δεύτερη περίοδο ήταν συναισθήματα κρύου ιδρώτα! Δεν ξέρω τι να θυμηθώ και τι να ξεχάσω.

Ίσως να θυμηθώ ένα παράπονο. Αυτό το τρίποντο εκεί, από τα 9 μέτρα, στο 1.5 δευτερόλεπτο πριν τελειώσει το παιχνίδι και με τον Διαμαντίδη κρεμασμένο πάνω σου ήταν ανάγκη να το βάλεις; Είχατε την ευκαιρία άλλα δυο παιχνίδια μετά, έπρεπε να πάθουμε εγκεφαλικό εκείνο το βράδυ; Τέλος πάντων… Συγχωρεμένος! Θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια για όλα όσα έχεις πετύχει… Είναι μια πολύ σπουδαία καριέρα. Μην ξεχνάς. Είναι πιο δύσκολο να είσαι καλός πατέρας από το να είσαι καλός αθλητής. Είμαι βέβαιος ότι τα καταφέρνεις εξαιρετικά και σε αυτή τη δύσκολη αποστολή. Καλή συνέχεια και πάντα επιτυχίες στη ζωή σου», τόνισε μιλώντας στην αφιερωματική εκπομπή για τον Βασίλη Σπανούλη ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Δείτε στον antenna.gr το "Ενώπιος Ενωπίω" με τον Βασίλη Σπανούλη

