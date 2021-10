Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάλλος” - Αττική: μήνυμα του 112 για επικίνδυνα φαινόμενα

Τι αναφέρει το μήνυμα απο το 112 για αναμενόμενα έντονα φαινόμενα κακοκαιρίας στο Λεκανοπέδιο.

Έκτακτη ειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα και την ανάγκη για επίδειξη αυξημένης προσοχής από τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου εστάλη μέσω του 112, από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Mέσω του 112 εστάλη γίνονται συστάσεις προς τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των Αρχών.

Το μεσημέρι της Πέμπτης διακόπηκε για ώρες η κυκλοφορία στην Πειραιώς, λόγω συσσώρευσης υδάτων στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος της οδού Πέτρου Ράλλη και στο ρεύμα προς Αθήνα, από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας. Ο δρόμος δόθηκε πάλι σε κυκλοφορία γύρω στις 13:00 της Πέμπτης.

Η Πυροσβεστική έως τις 12:30 είχε δεχθεί 22 κλήσεις για πλημμύρες, κυρίως σε υπόγεια σε Νέα Φιλαδέλφεια, Κάτω Πατήσια, Περιστέρι, Μοσχάτο και Κηφισιά.

Λόγω συσσώρευσης υδάτων στις ράγες, το Τραμ θα κάνει τέρμα στην στάση "Κασομούλη" στον Νέο Κόσμο (Φραντζή και Καλλιρρόης).

Ήδη, η κακοκαιρία "Μπάλλος" έχει κάνει ιδιαίτερα αισθητή την "παρουσία" της σε πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας μια σειρά απο προβλήματα.

Περιφέρεια Αττικής: Σε πλήρη ετοιμότητα όλος ο μηχανισμός

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής:

«Σε πλήρη ετοιμότητα και διαρκή επιφυλακή βρίσκεται όλος ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν σχετικής εντολής του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, με αφορμή τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να πλήξουν την Αττική, σήμερα και αύριο Παρασκευή 15 Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο αυτό και για προληπτικούς λόγους σήμερα Πέμπτη14 Οκτωβρίου και αύριο Παρασκευή 15 του μηνός θα βρίσκονται σε επιφυλακή ειδικά μηχανήματα της Περιφέρειας Αττικής σε ρέματα και περιοχές υψηλού κινδύνου σε όλο το εύρος της Περιφέρειας, προκειμένου να επέμβουν άμεσα, όπου και αν απαιτηθεί.

Ειδικότερα θα υπάρχουν μηχανήματα σε επιφυλακή στα εξής σημεία:

1 τσάπα στο ρέμα Σαπφούς του Δήμου Αμαρουσίου.

1 τσάπα και 1 jcb στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

1 τσάπα στο ρεμα Πικροδαφνης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου

1 τσάπα στα ρέματα του Δήμου Κηφισιάς

1 jcb στο Δήμο Χαιδαρίου (Καραισκάκη και Ευπάλεως)

1 μπουλντόζα, 3 φορτωτές και 2 jcb στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας

2 μεγάλες τσάπες και 4 jcb στο Δήμο Αγίων Αναργύρων

1 τσάπα στο φανάρι της Μαγούλας στη Μάνδρα

1 τσάπα στο ρέμα Γιώργη στη Ν. Πέραμο

1 τσάπα στην περιοχή Πίκα στην Κινέτα

1 τσάπα στο ρέμα Σαρανταπόταμου στο ύψος της γέφυρας της Εθνικής

1 τσάπα στο ρέμα Αγ. Αικατερίνης στη Μάνδρα

1 jcb στις οδούς Αγ. Διονυσίου και Εθνικής Αντιστάσεως στο Μενίδι

1 φορτωτής στην πλατεία Αχαιών και Δοριέων στη Ραφήνα

Παράλληλα συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και σε καθημερινή και επαναλαμβανόμενη βάση οι καθαρισμοί των ρεμάτων σε όλο το εύρος της Περιφέρειας Αττικής, με έμφαση τις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επεσήμανε σχετικά “Με αφορμή της προγνώσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να πλήξουν την Αττική αυτό το διήμερο όλος ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας βρίσκεται σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα προκειμένου να επέμβουμε όπου απαιτηθεί για την αποτελεσματική προστασία των πολιτών, ενώ προχωράμε και σε προληπτικές δράσεις. Η προστασία των πολιτών είναι προτεραιότητα”».

