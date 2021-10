Πολιτική

Μητσοτάκης για κόστος θέρμανσης: Ρυθμίσεις για να μην είναι πολύ μεγάλη η επιβάρυνση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση με τον Μαργαρίτη Σχοινά. Στο επίκεντρο της συζήτησης η ενεργειακή κρίση και τα ευάλωτα νοικοκυριά.



Tην έμφαση που δίνει η κυβέρνηση στη στήριξη των νοικοκυριών και ιδιαίτερα των ευάλωτων όσον αφορά τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και το κόστος της θέρμανσης τον χειμώνα που έρχεται τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι «τα μέτρα τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινούνται ακριβώς στην κατεύθυνση των ήδη νομοθετημένων πρωτοβουλιών της ελληνικής κυβέρνησης "να χρησιμοποιήσουμε εθνικούς πόρους, αλλά και πόρους που απορρέουν από το σύστημα εκπομπών των ρύπων, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, να δουν όσο το δυνατόν μικρότερες αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος».

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε το ζήτημα της αύξησης των τιμών της ενέργειας και ο συντονισμός των δράσεων εντός ΕΕ για τη στήριξη των νοικοκυριών, καθώς επίσης και θέματα που αφορούν στο χαρτοφυλάκιό του κ. Σχοινά.

«Κρατώ από τις παρατηρήσεις της Επιτροπής κάτι το οποίο το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό και θα το υιοθετήσουμε και εμείς: Τη δυνατότητα να μπορέσουν οι συμπολίτες μας, οι οποίοι θα δουν ενδεχομένως μία απότομη αύξηση στο κόστος θέρμανσης, να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, μέσω ενός συστήματος ρυθμίσεων, έτσι ώστε να μην είναι πολύ μεγάλη η οικονομική επιβάρυνση κατά τη διάρκεια του χειμώνα» τόνισε ο πρωθυπουργός μεταξύ άλλων.

«Θέλω να σας ενημερώσω ότι τα μέτρα τα οποία προτείνει η Επιτροπή κινούνται ακριβώς στην κατεύθυνση των ήδη νομοθετημένων πρωτοβουλιών της ελληνικής κυβέρνησης έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε εθνικούς πόρους, αλλά και πόρους που απορρέουν από το σύστημα εκπομπών των ρύπων, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, να δουν όσο το δυνατόν μικρότερες αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και να στηρίξουμε βέβαια και κυρίως τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, για να μειώσουμε το κόστος της θέρμανσης για το χειμώνα που έρχεται» ανέφερε συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός.

Επίσης ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, πρέπει να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη μετάβαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενώ εκτίμησε ότι θα πρέπει να εξεταστούν προτάσεις «όπως η δυνατότητα αγοράς φυσικού αερίου, ως Ευρωπαϊκή Ένωση» και διευκρίνισε: «Να ξανακάνουμε δηλαδή στο φυσικό αέριο αυτό το οποίο κάναμε εξαιρετικά επιτυχημένα στα εμβόλια».

Από την πλευρά του, ο κ. Σχοινάς ανέφερε ότι «είναι ένα πρόβλημα πλανητικό, δεν είναι μόνο πρόβλημα ευρωπαϊκό, αλλά φυσικά η Ευρώπη καλείται να το αντιμετωπίσει συνολικά». Πρόσθεσε ότι «είναι ευτυχής η συγκυρία αφενός ότι το περιεχόμενο των προτάσεών μας συνδέεται άμεσα και με τις πρωτοβουλίες τις ελληνικές, τις γαλλικές και τις ισπανικές, αλλά και με το γεγονός ότι την επόμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής ακόμα μία φορά η ευρωπαϊκή ηγεσία είμαι σίγουρος ότι θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μόνο η κοινή ευρωπαϊκή δράση βοηθάει να βγούμε συνολικά από το πρόβλημα».

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για την πρώτη αποτίμηση όσων επιτεύχθηκαν στα δύο χρόνια από τότε που ανέλαβε την ευθύνη της Αντιπροεδρίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σημειώνει ότι «έχει γίνει μία πολύ σπουδαία δουλειά» και να κλείνει με μια αναφορά στη χθεσινή εκδήλωση του Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής»: «Μιας και χθες είχαμε μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, η οποία τίμησε τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και αναγνώρισε την τεράστια συμβολή του στην είσοδο της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, είναι πάντα μία ευκαιρία να θυμόμαστε πόσα πολλά προσφέρει η Ευρώπη και πόσα ακόμη περισσότερα μπορεί να προσφέρει σε μία χώρα σαν την Ελλάδα».

Ολόκληρος ο διάλογος που είχαν κατά την έναρξη της συνάντησής τους ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καλώς ήρθατε κ. Αντιπρόεδρε. Ακόμα μία φορά χαίρομαι που σας βλέπω σε μία ενδιαφέρουσα, αλλά και σύνθετη διεθνή συγκυρία. Όπως ξέρετε, μας απασχολεί όλους ιδιαίτερα το φαινόμενο της αύξησης των τιμών της ενέργειας και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είδα και τις προτάσεις, την εργαλειοθήκη την οποία ανακοίνωσε χθες η Επιτροπή.

Θέλω να σας ενημερώσω ότι τα μέτρα τα οποία προτείνει η Επιτροπή κινούνται ακριβώς στην κατεύθυνση των ήδη νομοθετημένων πρωτοβουλιών της ελληνικής κυβέρνησης έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε εθνικούς πόρους, αλλά και πόρους που απορρέουν από το σύστημα εκπομπών των ρύπων, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, να δουν όσο το δυνατόν μικρότερες αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και να στηρίξουμε βέβαια και κυρίως τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, για να μειώσουμε το κόστος της θέρμανσης για το χειμώνα που έρχεται.

Κρατώ από τις παρατηρήσεις της Επιτροπής κάτι το οποίο το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό -θα το υιοθετήσουμε και εμείς- τη δυνατότητα να μπορέσουν οι συμπολίτες μας, οι οποίοι θα δουν ενδεχομένως μία απότομη αύξηση στο κόστος θέρμανσης, να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, μέσω ενός συστήματος ρυθμίσεων, έτσι ώστε να μην είναι πολύ μεγάλη η οικονομική επιβάρυνση κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και στο Συμβούλιο. Εύχομαι και ελπίζω η κρίση αυτή να οφείλεται σε μια παροδική συγκυρία πολλαπλών φαινομένων τα οποία οδήγησαν στην αύξηση των τιμών του ρεύματος και πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να είμαστε σε μία διαρκή επικοινωνία και με την Επιτροπή για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό.

Γνωρίζουμε, βέβαια, ότι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, πρέπει να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη μετάβαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι οποίες είναι και η πιο φθηνή πηγή ενέργειας πέραν του ότι δεν εκπέμπει καθόλου διοξείδιο του άνθρακα και ενδεχομένως να εξετάσουμε προτάσεις όπως η δυνατότητα αγοράς φυσικού αερίου, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξανακάνουμε, δηλαδή, στο φυσικό αέριο αυτό το οποίο κάναμε εξαιρετικά επιτυχημένα στα εμβόλια. Οπότε και πάλι, καλώς ήρθατε και θα έχουμε, όπως πάντα, μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.

Μαργαρίτης Σχοινάς: Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε. Είναι πάντοτε χαρά μου να βρίσκομαι εδώ στην έδρα της κυβέρνησης. Η σημερινή μου παρουσία έχει και ένα διπλό συμβολισμό επικαιρότητας. Πρώτον, γιατί βρισκόμαστε ακριβώς στην επόμενη μέρα από τις αποφάσεις τις χθεσινές του Κολεγίου για την εργαλειοθήκη που προορίζεται -όπως σωστά είπατε- να αντιμετωπίσει την αύξηση στις τιμές ενέργειας.

Είναι ένα πρόβλημα πλανητικό, δεν είναι μόνο πρόβλημα ευρωπαϊκό, αλλά φυσικά η Ευρώπη καλείται να το αντιμετωπίσει συνολικά. Και είναι ευτυχής η συγκυρία αφενός ότι το περιεχόμενο των προτάσεών μας συνδέεται άμεσα και με τις πρωτοβουλίες τις ελληνικές, τις γαλλικές και τις ισπανικές, αλλά και με το γεγονός ότι την επόμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής ακόμα μία φορά η ευρωπαϊκή ηγεσία είμαι σίγουρος ότι θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μόνο η κοινή ευρωπαϊκή δράση βοηθάει να βγούμε συνολικά από το πρόβλημα.

Ο δεύτερος συμβολισμός της επίσκεψής μου είναι ότι πριν από λίγες μέρες συμπληρώθηκαν τα πρώτα δύο χρόνια από τότε που μου ανατέθηκε η ευθύνη της Αντιπροεδρίας στην Επιτροπή και με αυτήν την αφορμή ήθελα να σας ενημερώσω για μία πρώτη αποτίμηση των πολλών και σημαντικών που πετύχαμε στα κρίσιμα αυτά εργοτάξια του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, τη μετανάστευση, την ασφάλεια, την υγεία, την πολύ επιτυχημένη αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και τις δεξιότητες, τον πολιτισμό, τη νεολαία, τον αθλητισμό. Θα μου επιτρέψετε, λοιπόν, να σας δώσω, ήδη είναι αρκετά, αλλά επειδή ξέρω ότι διαβάζετε τα πάντα, είμαι σίγουρος ότι αυτό θα σας δώσει έτσι μία πολύ συνοπτική αλλά περιεκτική εικόνα της δουλειάς μας μέχρι τώρα. Και πάλι σας ευχαριστώ.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ευχαριστώ, κ. Επίτροπε, κ. Αντιπρόεδρε, αγαπητέ Μαργαρίτη, έχει γίνει μία πολύ σπουδαία δουλειά, ήταν πολύ τιμητικό για τη χώρα το γεγονός ότι μπορέσαμε και πετύχαμε και διεκδικήσαμε ένα χαρτοφυλάκιο Αντιπροεδρίας οριζόντιο με δράσεις οι οποίες καλύπτουν πολλές αρμοδιότητες χαρτοφυλακίων Επιτρόπων.

Οπότε, μου επιτρέπετε και εμένα, μιας και κάνατε αυτή την αναφορά, να σας συγχαρώ για τη σπουδαία δουλειά η οποία έχει γίνει και μιας και χθες είχαμε μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση η οποία τίμησε τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και αναγνώρισε την τεράστια συμβολή του στην είσοδο της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, είναι πάντα μία ευκαιρία να θυμόμαστε πόσα πολλά προσφέρει η Ευρώπη και πόσα ακόμη περισσότερα μπορεί να προσφέρει σε μία χώρα σαν την Ελλάδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Λίβανος: Εκρήξεις και πυροβολισμοί στην Βηρυτό (εικόνες)

Κακοκαιρία “Μπάλλος” – Αττική: το 112 έστειλε μήνυμα για αυξημένη προσοχή

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου: συμφωνία μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας