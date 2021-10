Πολιτική

Κακοκαιρία “Μπάλλος” - Οικονόμου: Προτεραιότητα η ανθρώπινη ζωή

Όλες οι δράσεις που έχουν αποφασιστεί για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από την κακοκαιρία.

Με τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η ασφάλεια των υποδομών ιδιωτικών και δημόσιων, η προστασία δηλαδή της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας», τόνισε.

Ύστερα από αλλεπάλληλες συσκέψεις του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του κ. Στυλιανίδη με συναρμόδια κυβερνητικά στελέχη και υπηρεσιακούς παράγοντες εν όψει των έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη αποφασίστηκαν και τέθηκαν σε εφαρμογή τα εξής:

Η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται να ειδοποιεί άμεσα τους πολίτες που διαμένουν σε περιοχές όπου έχουν εκδηλωθεί στο παρελθόν πλημμυρικά φαινόμενα να αποφεύγουν υπόγειους και ισόγειους χώρους ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Θα αξιοποιηθούν οι δυνατότητες του 112, ήδη έχει συμβεί αυτό, το οποίο έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για την ενημέρωση των πολιτών σε κρίσιμες στιγμές. Ανάλογα με την πορεία και την εξέλιξη του καιρικού φαινομένου θα σταλούν προειδοποιητικά μηνύματα στους πολίτες σε συγκεκριμένες περιοχές

Επεσήμανε ακόμη ότι «όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, η Αστυνομία, οι Ένοπλες Δυνάμεις, το ΕΚΑΒ θα βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή σε συγκεκριμένες περιοχές όπου προβλέπονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, θα υπάρχει εκ των προτέρων η κατάλληλη διασπορά έτσι ώστε να μπορούν να παρέμβουν έγκαιρα αν χρειαστεί».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε στη συνέχεια ότι «από χθες το βράδυ λειτουργούν ενιαία επιχειρησιακά κέντρα στις περιοχές που υπάρχει ενδεχόμενο εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων έτσι ώστε να συντονίζονται πλήρως όλοι οι φορείς».

Το πολιτικό και οικονομικό σχέδιο που εφαρμόζουμε από την πρώτη στιγμή της διακυβέρνησής μας, αποδίδει

Ο κ. Οικονόμου ασχολήθηκε ακολούθως με την πορεία της Οικονομίας και της Απασχόλησης, λέγοντας: «Το πολιτικό και οικονομικό σχέδιο που εφαρμόζουμε από την πρώτη στιγμή της διακυβέρνησής μας, αποδίδει. Παρά την πολύ δύσκολη διεθνή συγκυρία αποτελεί κοινή εκτίμηση όλων των διεθνών οικονομικών οργανισμών ότι η οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμούς που ξεπερνούν κάθε πρόβλεψη και προσδιορίζονται κοντά στο 6% του ΑΕΠ.

Η ανάπτυξη αυτή έχει ως κέντρο τον άνθρωπο. Όσα σχεδιάζουμε, όσα πράττουμε στοχεύουν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, στην υποστήριξή τους, ιδιαίτερα τώρα, στις συνθήκες που ζούμε και με την ενεργειακή κρίση και με το κύμα ανατιμήσεων. Στοχεύουν στη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και στην αναβάθμιση της διεθνούς θέσης της Ελλάδος.

Παρά την υγειονομική κρίση, τα μέτρα στήριξης της απασχόλησης που έλαβε η κυβέρνηση αλλά και η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων όχι μόνο διασφάλισαν αλλά και συνέβαλαν αποτελεσματικά στο να δημιουργηθούν ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας», τόνισε. Οι θέσεις εργασίας που δημιουργούμε με τις επενδύσεις προσφέρουν προοπτική στις δυναμικές ομάδες του πληθυσμού ιδίως στις νέες και στους νέους Συγκεκριμένα, ο κ. Οικονόμου ανέφερε: «τον περασμένο Αύγουστο σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είχαμε την αύξηση των εργαζομένων κατά 227 περίπου χιλιάδες θέσεις και τη μείωση της ανεργίας κατά 3% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2020. Το ποσοστό ανεργίας στη χώρα τον περασμένο Αύγουστο μειώθηκε στο 13,9% από 16,9% που ήταν τον Αύγουστο του 2020. Οι θέσεις εργασίας που δημιουργούμε προσφέρουν προοπτική στις δυναμικές ομάδες του πληθυσμού ιδίως στις νέες και στους νέους ώστε να δημιουργήσουν και να προκόψουν στον τόπο μας.

Χάρη στις πολιτικές μας και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, υψηλής εξειδίκευσης, όπως οι επενδύσεις της Pfizer στη Θεσσαλονίκη και το νέο data center της Lamda Hellix στην Αθήνα, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας ποιοτικές και καλά αμοιβόμενες. Πρόκειται για επενδύσεις που όπως τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσελκύουν αποφοίτους των πανεπιστημίων και επαγγελματίες τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό. Ήδη περισσότεροι από 70 Έλληνες επέστρεψαν από το εξωτερικό για να εργαστούν στις εγκαταστάσεις της Pfizer στη Θεσσαλονίκη. Το Rebrain Greece με σταθερά βήματα γίνεται πραγματικότητα», υπογράμμισε ο κ. Οικονόμου. Όπως εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «η επιστροφή στην πατρίδα ανθρώπων υψηλής εξειδίκευσης δεν είναι μόνο στόχος είναι και αναγκαίος όρος προκοπής και επιβίωσης της χώρας. Η χώρα πρέπει, μπορεί και γίνεται σιγά-σιγά ξανά μια χώρα φιλική προς τη νέα γενιά προς τους ανθρώπους με υψηλά προσόντα».

Η συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ αναβαθμίζει περαιτέρω τη χώρα γεωστρατηγικά και πολιτικά

Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στη συνέχεια στη συμφωνία με τις ΗΠΑ, η οποία θα υπογραφεί τις επόμενες ώρες. «Η συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ αναβαθμίζει περαιτέρω τη χώρα γεωστρατηγικά και πολιτικά. Ενισχύει τη θέση της Ελλάδος στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και εμπεδώνει διεθνώς το ρόλο της ως παράγοντα ειρήνης, σταθερότητας αλλά και ως ασφαλούς επενδυτικού προορισμού. Αποκτά μεγαλύτερη σημασία τώρα η δέσμευση των ΗΠΑ στην Ελλάδα, που γίνεται σε μια περίοδο αναπροσαρμογής των προτεραιοτήτων και μετατόπισης του ενδιαφέροντός τους από την Ευρώπη.

Η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως ένας αξιόπιστος και σταθερός εταίρος στην περιοχή. Η ανανέωση, σε συνδυασμό με το πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία δύο χρόνια με το νομοσχέδιο East Med Act και το νομοσχέδιο για την ελληνοαμερικανική αμυντική και διακοινοβουλευτική συνεργασία, προσφέρουν ισχυρή στήριξη στην Ελλάδα. Η ενεργητική και σώφρονα διπλωματία που εφαρμόζουμε μας επιτρέπει να συνάπτουμε αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες και να προάγουμε τα εθνικά μας συμφέροντα, σε όλες τις διαστάσεις σε όλο το εύρος», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Η διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου

Αναφορικά με τη συμφωνία για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου ο κ. Οικονόμο σχολίασε πως είναι «Μια συμφωνία μεγάλης ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Αφορά την πρώτη διασύνδεση της Ευρώπης με την Αφρική στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Η συμφωνία μας βαδίζει στα χνάρια της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο, η οποία υπογράφτηκε στις 6 Αυγούστου του 2020. Οι βάσεις για τις σημερινές υπογραφές του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργού Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα και του Mohamed Shaker, Υπουργό Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Αιγύπτου μπήκαν κατά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κάιρο τον περασμένο Ιούνιο.

Το Μνημόνιο κατανόησης για την ηλεκτρική διασύνδεση περιλαμβάνει προβλέψεις αυτής της Συμφωνίας που είναι η πόντιση υποθαλάσσιου καλωδίου το οποίο θα βελτιώσει την ασφάλεια εφοδιασμού της περιοχής, θα αυξήσει τις διασυνοριακές ανταλλαγές ενέργειας, θα επιτρέψει την περαιτέρω ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό η Ελλάδα φιλοδοξεί να καταστεί κόμβος ηλεκτρικής πράσινης ενέργειας, ενώ συμβάλλει ταυτόχρονα δυναμικά στη συζήτηση για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης».

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε σε 4 κυβερνητικές παρεμβάσεις εντάσσοντάς τες στις θετικές ειδήσεις των τελευταίων ημερών. Είπε:

Εγκρίθηκε χθες από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Θόδωρο Σκυλακάκη, αρμόδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου, η ένταξη επιπλέον 36 έργων, συνολικού προϋπολογισμού 1,34 δισ. ευρώ. Έτσι μαζί με τα πρώτα 12 έργα 1,42 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκαν τον Ιούλιο, οι εντάξεις του Ταμείου αριθμούν σήμερα 48 έργα, με προϋπολογισμό 2,76 δισ. ευρώ. Πρόκειται κυρίως για έργα περιβάλλοντος και αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, καθώς και έργα για την ενέργεια, τη δικαιοσύνη, τις υποδομές και τις μεταφορές. Παράλληλα, χρηματοδοτούνται έργα για έρευνα και καινοτομία, τις δομές φιλοξενίας μεταναστών, τον πολιτισμό, τη δημόσια υγεία, τον τομέα της αγροδιατροφής και τη βελτίωση υπηρεσιών του Δημοσίου. Επεκτείνεται για 3 μήνες η εφαρμογή του προγράμματος επιδότησης δόσεων δανείων «ΓΕΦΥΡΑ 1», το οποίο παρέχει στήριξη σε δανειολήπτες που πλήττονται από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας και έχουν δάνεια με υποθήκη στην Α' κατοικία, ενώ παράλληλα γίνονται βελτιώσεις και στα δύο προγράμματα «ΓΕΦΥΡΑ» προς όφελος των δανειοληπτών. Συμμεριζόμαστε, καταλαβαίνουμε, αισθανόμαστε απόλυτα τη θέση των ανθρώπων που βιώνουν δυσκολίες και για αυτό τους στηρίζουμε έμπρακτα και αποτελεσματικά. Επεκτείνεται η χορήγηση ετήσιου στεγαστικού επιδόματος 1.000 ευρώ στους καταρτιζόμενους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, με κριτήρια όπως ο τόπος μόνιμης κατοικίας και ο τόπος φοίτησης, το εισόδημα και η περιουσιακή κατάσταση των οικογενειών τους. Με τον τρόπο αυτό η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης φαίνεται και από το ότι αυτή πια συντελείται με τους ίδιους όρους που σπουδάζουν οι νέοι στα Πανεπιστήμια. Νέο πλαίσιο για τα διπλώματα οδήγησης

Την ερχόμενη Τρίτη ξεκινά στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών με το οποίο επιχειρείται, μεταξύ άλλων, η αναμόρφωση του πλαισίου που διέπει την εκπαίδευση, τη θεωρητική εξέταση και πρακτική δοκιμασία υποψήφιων οδηγών για τη χορήγηση αδειών. Οι κύριοι στόχοι του είναι: Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών. Η ενίσχυση της Διαφάνειας, ώστε να μπει «φρένο» σε φαινόμενα διαφθοράς. Η διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας εξέτασης, ενώ ανάμεσα στα άλλα προβλέπονται η θέσπιση νέου κατώτατου ορίου ηλικίας για την παρακολούθηση εκπαίδευσης και τη δυνατότητα για εξετάσεις τα 17 έτη όπως και η δυνατότητα οδήγησης με συνοδό σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 17 έτη και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την πρακτική δοκιμασία».

Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε προτού δεχθεί ερωτήσεις από τους πολιτικούς συντάκτες: «Η κυβέρνηση μας δεν αρκείται στην αντιμετώπιση και άρση των συνεπειών της πανδημίας με καλά σχεδιασμένες και μελετημένες πολιτικές βρισκόμαστε δίπλα στους πολίτες. Ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημά τους, τους στηρίζουμε απέναντι στις συνέπειες και της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης, αξιοποιούμε τους διαθέσιμους πόρους για υποδομές, αλλά και για παρεμβάσεις που βελτιώνουν τη ζωή τους».

Το επόμενο διάστημα θα δοθούν λεπτομέρειες για το σύστημα ρυθμίσεων

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σε ερώτηση αν η αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ θα περιέχει και ευέλικτες διατάξεις ως προς την προσθήκη και νέων τοποθεσιών απάντησε ότι απέχουμε λίγες ώρες από την υπογραφή της και στις δηλώσεις που θα γίνουν μετά, θα προκύψουν οι απαντήσεις για όλα. Είπε επίσης ότι η Ελλάδα υπογράφει συμφωνία πενταετούς επέκτασης. Ο κ. Οικονόμου ρωτήθηκε αν η κυβέρνηση θα καταθέσει δική της πρόταση για εξεταστική ή θα ζητήσει διεύρυνση της πρότασης που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. «Εμείς θέλουμε να συζητηθεί η ουσία αυτών που θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ για τους δικούς του λόγους σε όλο το εύρος από το 2015 και μετά. Το διαδικαστικό θα βρεθεί. Αν όλοι εννοούμε πως θέλουμε ξεκάθαρα να δούμε τι έγινε από το 2015 και μετά, το διαδικαστικό δεν θα είναι πρόβλημα, να βρούμε τον βέλτιστο τρόπο», απάντησε.

Είπε επίσης ότι είναι ξεκάθαρα τρία πράγματα. «Είναι σαφές ότι η αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ να παραθέσει πειστικό πολιτικό λόγο για τα μεγάλα ζητήματα τον οδηγεί να χρησιμοποιεί εργαλεία του παρελθόντος. Δεύτερον, αν υπήρχε μία περίοδος που επιδιώχθηκε χειραγώγηση των ΜΜΕ και εταιρείες δημοσκοπήσεων ήταν σε πλήρη διάσταση με την κοινωνία, αυτή ήταν κατά την προηγούμενη διακυβέρνηση. Τρίτον, είναι σαφές ότι αυτό που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις σήμερα είναι αποτέλεσμα της πολιτικής μας», συνέχισε. Ο κ. Οικονόμου επ' αυτού πρόσθεσε πως οι πολίτες σήμερα πληρώνουν λιγότερους φόρους και εισφορές, βλέπουν εντελώς διαφορετική εικόνα στη διαχείριση του προσφυγικού και του μεταναστευτικού, παρακολουθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, βλέπουν μεταρρυθμίσεις που προσελκύουν επενδύσεις. «Η Ελλάδα προχωράει μπροστά χωρίς να αφήνει κανέναν πίσω. Εκεί οφείλεται η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Ο κόσμος συνειδητοποιεί τη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν», υπογράμμισε.

Ρωτήθηκε επίσης για το σύστημα ρυθμίσεων για το οποίο έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά, και απάντησε πως το επόμενο διάστημα θα δοθούν λεπτομέρειες. «Πάντα η κυβέρνηση φροντίζει να διαμορφώσει το πλαίσιο ώστε οι πολίτες να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί και σε τρέχουσες υποχρεώσεις», ανέφερε. Τέλος κληθείς να σχολιάσει τη χθεσινή ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή απάντησε: «Δεν σχολιάζουμε ομιλίες πρώην πρωθυπουργών».

