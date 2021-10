Κοινωνία

“Μπάλλος” – Λ. Κηφισίας: Έκλεισε το ένα ρεύμα κυκλοφορίας

Προβλήματα στους δρόμους από την κακοκαιρία. Χάος στις οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας.

Χάος στους δρόμους της Αττικής επικρατεί από την επέλαση της κακοκαιρίας "Μπάλλος" τις τελευταίες ώρες, με βασικές οδικές αρτηρίες να έχουν κλείσει λόγω πλημμύρας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην Λεωφόρο Κηφισίας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, από το ύψος του Φάρου Ψυχικού, λόγω συσσώρευσης υδάτων. Πραγματοποιούνται εκτροπές στον παράδρομο και στα δύο ρεύματα.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην οδό Πειραιώς.

Επίσης, η κυκλοφορία των οχημάτων, επίσης, έχει διακοπεί λόγω συσσώρευσης υδάτων στην οδό Ολυμπιονικών στα Γλυκά Νερά, και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας, από την οδό Λαυρίου μέχρι την οδό Σπάτων.

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μέσω μηνύματος από το 112, απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες, οι οποίοι κινούνται στην Αττική και σε περιοχές που πλήττονται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται τα προβλήματα στην κυκλοφορία του Τραμ, λόγω της κακοκαιρίας και αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, διεξάγονται τα εξής δρομολόγια (Πλατων) Κοσμούλη – Πικροδάφνη – (Αριστοτέλης) Κοσμούλη – ΣΕΦ – (Θουκιδίδης) Πικροδάφνη – ΣΕΦ.

Επίσης, στον ΗΣΑΠ (γραμμή 1 Μετρό), η κυκλοφορία εξακολουθεί να διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Ταύρος - Πειραιάς» και «Ομόνοια - Κηφισιά» λόγω συσσώρευσης υδάτων.

