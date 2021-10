Πολιτική

“Μπάλλος” – Στυλιανίδης: Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο διήμερο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντιμετωπίζουμε ένα επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο και δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός, ούτε από την Πολιτεία, ούτε από τους πολίτες.

Σε πλήρη διασπορά και ετοιμότητα είναι όλες οι δυνάμεις του κράτους για να αντιμετωπιστεί η κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως τόνισε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης κατά τη διάρκεια ενημέρωσης για την κακοκαιρία.

Όπως είπε, «αντιμετωπίζουμε ένα επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο, πολύ σοβαρό, ειδικά σε ορισμένες περιοχές της χώρας αλλά το φαινόμενο κυριαρχεί σε όλη τη χώρα», ενώ προσέθεσε ότι όλες οι δυνάμεις του κράτους, όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις είναι σε πλήρη διασπορά και ετοιμότητα και χάρη σε αυτήν την ετοιμότητα και προετοιμασία έχουν προλάβει ήδη πολλά περιστατικά που θα μπορούσαν να εξελιχθούν δυσάρεστα.

«Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο διήμερο. Κανένας εφησυχασμός ούτε από την Πολιτεία, ούτε από τους πολίτες», σημείωσε ο κ. Στυλιανίδης.

Όπως ανέφερε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί μέχρι στιγμής στην Αττική 385 κλήσεις σε περισσότερες από 20 διαφορετικές περιοχές, εκ των οποίων οι 340 είναι για αντλήσεις υδάτων, οι 11 για απομακρύνσεις από αυτοκίνητα και από οπουδήποτε αλλού και όλες έχουν εξελιχθεί αισίως.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι από χθες έχουν ενεργοποιηθεί τα Ενιαία Συντονιστικά Κέντρα ανά Περιφερειακή Ενότητα και λειτουργούν συντονισμένα και από κοινού. «Οι δυνάμεις βαίνουν όπου και όποτε χρειάζεται με βασικό στόχο και προτεραιότητα τη διαφύλαξη της ζωής των πολιτών, των υποδομών της χώρας αλλά και της περιουσίας των πολιτών», επισήμανε.

Έκτακτη σύσκεψη στην ΓΓΠΠ

Στις 20:00 θα πραγματοποιηθεί στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μετά από εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, έκτακτη σύσκεψη με αντικείμενο τη διαχείριση της κατάστασης που έχει προκύψει από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, με τη συμμετοχή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου, του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Στυλιανίδη, του Υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη, του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα, του Υφυπουργού Υποδομών Γιώργου Καραγιάννη, του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου, του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου και του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη.

Πολιτική κόντρα για την κακοκαιρία

Σε ανάρτηση του στα social media, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, αναφέρει «η εικόνα των μαθητών και μαθητριών σχολείου της Νέας Φιλαδέλφειας που απομακρύνονται από την τάξη πάνω σε μία αυτοσχέδια γέφυρα από θρανία προκαλεί θυμό. Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά μονότονα θα προσπαθήσει να ρίξει τις ευθύνες κάπου αλλού. Περιμένουμε να δούμε εάν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα επικαλεστεί ξανά τον Θεό ή θα είναι πιο δημιουργικός αυτή τη φορά. Όσο για την κα Κεραμέως, θα συνεχίσει να μιλάει για αξιολόγηση σχολικών μονάδων αδυνατώντας να κατανοήσει ότι μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς έχουν ήδη αξιολογήσει την ίδια ως τη χειρότερη και πιο αδιάφορη για τα πραγματικά προβλήματα Υπουργό Παιδείας της Μεταπολίτευσης. Το σίγουρο είναι ότι για άλλη μια φορά η κυβέρνηση δείχνει ότι ούτε θέλει, ούτε μπορεί, να εγγυηθεί την ασφάλεια της κοινωνίας».

Σε δήλωση του, ο Νίκος Φίλης, Τομεάρχης Παιεείας του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνει «Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ξεκίνησε! Θα κατορθώσουν να οδηγήσουν με επιτυχία τους μαθητές πάνω στην τεχνητή γέφυρα από θρανία; Για αυτό λέμε ότι η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας ξεκινά από τις υποδομές και τις συνθήκες που γίνεται το μάθημα. Για αυτό λέμε ότι εν μέσω πανδημίας και κλειστών σχολείων προτεραιότητα έχει η στήριξη των εκπαιδευτικών και η κάλυψη των τεράστιων μαθησιακών κενών που δημιουργήθηκαν, κι όχι η επιβολή μιας ψευδούς και τιμωρητικής γραφειοκρατικής διαδικασίας, που θα στιγματίσει εκπαιδευτικούς και θα χωρίσει τα σχολεία σε διαφορετικές ταχύτητες. Την ίδια στιγμή δίνονται χρήματα για υπερεξοπλισμούς, χαρίζονται δάνεια στις μεγάλες επιχειρήσεις και διατίθενται από το Ταμείο Ανάπτυξης ελάχιστα χρήματα για Παιδεία και Υγεία, ενώ το πραγματικά επείγον είναι να αξιοποιηθεί (το Ταμείο) για ένα νέο πρόγραμμα σχολικής στέγης και φοιτητικών εστιών. Αλλά αυτό θέλει πολιτικές αποφάσεις και όραμα στον αντίποδα της σημερινής κυβέρνησης».

Σε δήλωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου, σχετικά με την ανάρτηση του Εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται «Ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει σε κάθε φυσικό φαινόμενο μια ευκαιρία αντιπολίτευσης. Με φρικτούς λαϊκισμούς και ευφυολογήματα ούτε λίγο ούτε πολύ μας λέει: «Πλημμύρισε ένα σχολείο; Φταίει η κυβέρνηση». Και με την ευκαιρία, «όχι στην αξιολόγηση» και πάλι «όχι στην ελληνογαλλική συμφωνία». Αυτός ήταν πάντα ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν αλλάζει. Στα σοβαρά τώρα. Αντιλαμβανόμαστε την αγωνία και φυσικά την ταλαιπωρία των πολιτών από ένα φαινόμενο πολύ μεγάλης έντασης όπως έχουν προειδοποιήσει οι επιστήμονες. Η πυροσβεστική και η αστυνομία σπεύδουν να βοηθήσουν, το 112 έχει ενεργοποιηθεί και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας συντονίζει το σύνολο του κρατικού μηχανισμού για να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές, δημόσιες υποδομές και ιδιωτικές περιουσίες».

ΣΥΡΙΖΑ: Παράγοντας απόλυτου χάους το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη – Πατούλη

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται «Για ακόμα μία φορά το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη αποδεικνύεται παράγοντας απόλυτου χάους. Με την αγαστή συνεργασία φυσικά του κατ’ ευφημισμό περιφερειάρχη, κ. Πατούλη. Παιδιά και μαθητές εγκλωβισμένοι σε σχολεία, πλημμυρισμένα πανεπιστήμια, παράλυση στα Μέσα Μεταφοράς και δρόμοι που θυμίζουν Αμαζόνιο, μόλις τις πρώτες ώρες μιας προαναγγελθείσας κακοκαιρίας. Πού να μην προειδοποιούσαν και οι ειδικοί εδώ και μέρες...»

Το ΚΙΝΑΛ για το σχέδιο Δάρδανος

Σε ανακοίνωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Κινήματος Αλλαγής, αναφέρονται τα εξής: «Ενώ ο Αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών δεν κατανοεί ποιά είναι η σχέση μεταξύ πυρκαγιάς και πλημμύρας κι ενώ η Ελλάδα πνίγεται από τον «Μπάλλο» και οι μαθητές στήνουν αυτοσχέδιες γέφυρες για να βγουν από τα πλημμυρισμένα σχολεία, η κυβέρνηση έθεσε σε εφαρμογή το Σχέδιο με την κωδική ονομασία «Δάρδανος». Ναι, είναι το ίδιο Σχέδιο για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων που είχε τεθεί σε εφαρμογή και το 2020 στις πλημμύρες της Καρδίτσας και του θεσσαλικού κάμπου. Μάλιστα, τότε, το Σχέδιο είχε τεθεί σε εφαρμογή μετά την πλημμύρα. Για την ακρίβεια, ανακοινώθηκε η εφαρμογή του αλλά τίποτα απολύτως δεν έγινε απ’ όσα αυτό προβλέπει.

Το σχέδιο Δάρδανος αποσκοπεί τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από την εκδήλωση των πλημμυρικών φαινομένων. Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, όμως, περιορίστηκαν σε κάποια κορμοδέματα μη υπάρχοντος κάποιου σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των πλημμυρών από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, τις Περιφέρειες και τους Δήμους. Εξ άλλου, τα τοπικά σχέδια έπρεπε να ήταν έτοιμα από τον Ιανουάριο του 2020! Όσον αφορά το σχέδιο αποκατάστασης αυτό περιορίζεται στο προσφιλές για την κυβέρνηση πεντοχίλιαρο σε όσους ζημιώθηκαν και συνοδεύεται από με μια αφηρημένη υπόσχεση χρέους προς αυτούς. Προφανώς δεν αναμένουμε από την κυβέρνηση της ΝΔ και τους πολλούς ανεύθυνο-υπεύθυνους που αλλάζουν μετά από κάθε φυσική καταστροφή να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Θα μπορούσαν, όμως, στοιχειωδώς να κάνουν κάτι για την επόμενη κακοκαιρία. Έστω αργά, έστω τώρα».

Επικοινωνία Παφίλη – Στυλιανίδη για την κακοκαιρία

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΚΚΕ, «Ο Θανάσης Παφίλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, επικοινώνησε με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Στυλιανίδη, για τη σειρά προβλημάτων που εκδηλώνονται σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα στην Αττική, για τα οποία χρειάζεται άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού. Συγκεκριμένα, ο Θ. Παφίλης αναφέρθηκε στην πολύ άσχημη κατάσταση στην Αττική, με την υψηλή στάθμη υδάτων σε σημαντικούς δρόμους (Ιερά Οδό, Τρεις Γέφυρες, Λιοσίων, βιομηχανική ζώνη Κορωπίου, συμβολή Μαρκοπούλου και Λαυρίου), με τα πλημμυρισμένα σχολεία (Ν. Φιλαδέλφεια, Ν. Ιωνία και αλλού), όπου προκύπτουν σοβαρά προβλήματα για την ασφαλή επιστροφή των μαθητών, αλλά και σε άλλες υποδομές. Ο Θ. Παφίλης αναφέρθηκε, ακόμα, στη σοβαρή κατάσταση που δημιουργείται στους δρόμους και τις περιοχές γύρω από τον άξονα του Κηφισού, όπου απαιτείται να ληφθούν κατ’ επειγόντως όλα τα αναγκαία μέτρα, ενόψει και της αναμενόμενης επιδείνωσης του καιρού τις επόμενες ώρες. Ο υπουργός ενημέρωσε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ για τις έως τώρα ενέργειες του κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση των προβλημάτων».





Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

ΚΙΝΑΛ: Ο Κεγκέρογλου ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του για Πρόεδρος

“Άγριες Μέλισσες”: Η άβολη συνάντηση Δρόσως - Κωνσταντή - Λευτέρη (βίντεο)