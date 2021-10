Πολιτική

Κεγκέρογλου: το ΚΙΝΑΛ πρέπει να συνδεθεί με την κοινωνία

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την υποψηφιότητα του για την ηγεσία του κόμματος, την Φώφη Γεννηματά και τις εκλογικές διαδικασίες.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε το πρωί της Παρασκευής ο Βασίλης Κεγκέρογλου, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της πρόθεσης του να είναι υποψήφιος Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, την οποία ακολούθησε ανάλογη ανακοίνωση του Παύλου Γερουλάνου.

Αμφότεροι, εξέφρασαν τις φιλοδοξίες τους μετά την απόσυρση της Φώφης Γεννηματά από την κούρσα για την ηγεσία του Κινήματος, λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει.

Οι κ. Κεγκέρογλου και Γερουλάνος ζήτησαν παράταση στην διορία για την κατάθεση 5.000 υπογραφών υποστήριξης της υποψηφιότητας τους, καθώς η εν λόγω διαδικασία έχει ως καταληκτική ημερομηνία την σημερινή.

Όπως είπε ο Βασίλης Κεγκέρογλου στον Γιώργο Παπαδάκη, «σήμερα θα ληφθεί η απόφαση, πρέπει να ληφθεί αυτή η απόφαση, καθώς υπάρχει αλλαγή δεδομένων σε κάθε περίπτωση».

Όπως είπε η οπτική και η βούληση όλων είναι το καλό της παράταξης, εκφράζοντας επαίνους για την Φώφη Γεννηματά, λέγοντας ότι πήρε την παράταξη στο 4% και διπλασίασε τα ποσοστά της.

«Η δική μου υποψηφιότητα έχει να κάνει με την ανάγκη η παράταξη μας να συμβάλει στην επόμενη ημέρα για την χώρα και την κοινωνία και την οικονομία», είπε ο κ. Κεγκέρογλου

Ερωτηθείς εάν η υποψηφιότητα του αφορά ουσιαστικά «συνέχεια» της Φώφης Γεννηματά και των λεγόμενων «Προεδρικών» του ΚΙΝΑΛ, απέφυγε να απαντήσει ευθέως, σημειώνοντας «αυτό που εγώ εισφέρω είναι η ανάγκη το Κίνημα να επανασυνδεθεί με την Κοινωνία, αλλιώς δεν μπορεί να γίνει ισχυρό. Πολιτικές έχει, σύγχρονες σοσιαλδημοκρατικές θέσεις έχει, αυτό που πρέπει να γίνει είναι η επανασύνδεση με την κοινωνία και εγώ αυτό μπορώ να το πετύχω».





