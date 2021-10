Κοινωνία

Αλέξης Κούγιας: Τροχαίο στο δρόμο προς Λάρισα

Οι πρώτες πληροφορίες για το τροχαίο του νομικού και προέδρου της ΠΑΕ ΑΕΛ.

Τροχαίο ατύχημα είχε ο Αλέξης Κούγιας το μεσημέρι της Παρασκευής.

Ο δικηγόρος και πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΛ κατευθυνόταν προς της Λάρισα και είχε τροχαίο στο 162ο χλμ Αθηνών – Λάρισας, στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου.

Ο Α.Κούγιας δεν τραυματίστηκε, υπέστη ζημιές ωστόσο, το αυτοκίνητό του.

Βοήθεια στον κ. Κούγια πρόσφερε ο πρώην υπουργός Υγείας κ. Γιαννόπουλος, με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ να τον ευχαριστεί και δημόσια.

Ο Αλέξης Κούγιας επρόκειτο να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, για την παρουσίαση του προπονητή Ηλία Φυντάνη. Λόγω του ατυχήματος η εκκίνηση της συνέντευξης μετατέθηκε κατά μισή ώρα και ξεκίνησε στις 2.30 το μεσημέρι.

Πηγή: larissanet.gr

