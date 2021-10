Τοπικά Νέα

Κακοκαιρία “Μπάλλος” - Θεσσαλονίκη: διακοπές κυκλοφορίας σε δρόμους

Υπερχείλιση χειμάρρου και ποταμού έχουν προκαλέσει χάος στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Συνεχίζονται οι διακοπές κυκλοφορίας σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης, εξαιτίας της κακοκαιρίας «Μπάλλος».

Σύμφωνα με νέα ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, από τις 14:30 έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην προέκταση της οδού Μ. Αλεξάνδρου, από Σίνδο προς Βιολογικό και από την προέκταση Πόντου προς Σίνδο λόγω υπερχείλισης του Γαλλικού ποταμού.

Επιπλέον, η διακοπή κυκλοφορίας συνεχίζεται στην επαρχιακή οδό Λαγκαδικίων- Σχολαρίου στο ύψος του 3ου χλμ λόγω υπερχείλισης χειμάρρου, στο 1ο χλμ Λαγκαδά – Ηρακλείου, στο 1ο χλμ αγροτικής ασφαλτοστρωμένης οδού Λαγκαδά – Ασσήρου και στην Ε.Ο. Πενταλόφου – Σίνδου (Θέση Βουστάσια).

Σε αυτά τα σημεία οι οδηγοί θα πρέπει είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

