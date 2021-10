Κόσμος

Αϊτή: Αμερικανοί έπεσαν θύματα απαγωγής

Μέλη αμερικανικής ιεραποστολής απήχθησαν από συμμορία.

Τουλάχιστον 15 μέλη αμερικανικής ιεραποστολής απήχθησαν το Σάββατο από συμμορία σε προάστιο του Πορτ-ο-Πρενς, έγινε γνωστό από πηγές στις αϊτινές δυνάμεις ασφαλείας.

Από 15 έως 17 Αμερικανοί πολίτες, ανάμεσα στους οποίους παιδιά των οικογενειών των ιεραποστόλων, βρίσκονται στα χέρια της ένοπλης συμμορίας, η οποία εδώ και μήνες πολλαπλασιάζει τις απαγωγές και τις κλοπές στη ζώνη που βρίσκεται ανάμεσα στην πρωτεύουσα της Αϊτής και τα σύνορα με τη Δομινικανή δημοκρατία, διευκρίνισε μία από τις πηγές, η οποία δεν ήταν χθες το βράδυ σε θέση να διευκρινίσει αν έχουν ήδη ζητηθεί λύτρα.

«Η ευημερία και η ασφάλεια των αμερικανών πολιτών στο εξωτερικό είναι μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητές μας στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Γνωρίζουμε αυτές τις πληροφορίες και δεν έχουμε τίποτε να προσθέσουμε προς το παρόν», σχολίασε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης.

Το Reuters μεταδίδει πως, σύμφωνα με αξιωματούχους των δυνάμεων ασφαλείας που επικαλούνται οι New York Times, τα μέλη της ιεραποστολής απήχθησαν από ένα λεωφορείο που κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο, όπου θα άφηναν μερικά μέλη της ομάδας πριν συνεχίσουν προς άλλο προορισμό στην Αϊτή.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αϊτή δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με την απαγωγή.

Οι ένοπλες συμμορίες, που ελέγχουν εδώ και χρόνια τις πιο φτωχές συνοικίες της αϊτινής πρωτεύουσας, έχουν επεκτείνει την εξουσία τους στο Πορτ-ο-Πρενς και τα περίχωρά του.

Περισσότερα από 600 κρούσματα απαγωγής έχουν καταγραφεί τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2021, έναντι 231 κατά την ίδια περίοδο του 2020, σύμφωνα με το Κέντρο Ανάλυσης και Έρευνας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που έχει την έδρα του στην αϊτινή πρωτεύουσα.

Εδώ και χρόνια μια βαθιά πολιτική κρίση παραλύει την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της Αϊτής. Η δολοφονία στις 7 Ιουλίου του Προέδρου Ζοβενέλ Μοΐζ από ένοπλους κομάντος στην ιδιωτική κατοικία του βύθισε ακόμη περισσότερο στην αβεβαιότητα τη χώρα της Καραϊβικής.

