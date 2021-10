Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ρωσία: “θερίζει” η πανδημία

Μετά το χθεσινό ρεκόρ στον ημερήσιο αριθμό θανάτων, σήμερα καταγράφηκε ρεκόρ κρουσμάτων μέσα σε 24 ώρες.

Η Ρωσία κατέγραψε 34.303 νέα κρούσματα του νέου κορονοϊού μέσα στις τελευταίες 24 ώρες, αριθμό ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας, έδειξαν σήμερα τα δεδομένα της αρμόδιας υπηρεσίας.

Ανακοινώθηκαν επίσης 997 θάνατοι από την Covid-19, πέντε λιγότεροι από το χθεσινό αριθμό ρεκόρ των 1.002.

Οι τελευταίοι θάνατοι από τον κορονοϊό αύξησαν το συνολικό αριθμό των θανάτων σε 223.312, σε σύνολο σχεδόν 8 εκατομμυρίων κρουσμάτων.

Οι ρωσικές αρχές αποδίδουν την αύξηση των μολύνσεων και των θανάτων στο βραδύ ρυθμό της εμβολιαστικής εκστρατείας, που ανάγκασε το υπουργείο Υγείας να ζητήσει από συνταξιούχους εμβολιασμένους γιατρούς να επιστρέψουν στα νοσοκομεία.

