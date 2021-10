Αθλητικά

Η Γιουβέντους επικράτησε της Ρόμα (βίντεο)

Η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι πήρε τη νίκη στο σπουδαιότερο ματς της 8ης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος.

Με γκολ του Μόιζε Κεν στο 16ο λεπτό και ήρωα τον Βόιτσεχ Στσέσνι, που απέκρουσε το πέναλτι του Τζόρνταν Βερετού στο 44΄ (το είχε κάνει ο Πολωνός γκολκίπερ στον Μιχιταριάν), η Γιουβέντους νίκησε στο Τορίνο τη Ρόμα, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Serie A και συνεχίζει να ανεβαίνει στην κατάταξη.

Η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι έφτασε στους 14 βαθμούς κι έπιασε Λάτσιο και Αταλάντα, ούσα στο -10 από την απόλυτη πρωτοπόρο Νάπολι. Η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο, από την άλλη, έμεινε στους 15, στο -2 από την τρίτη Ρόμα.

