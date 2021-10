Κοινωνία

Χρυσή Αυγή - Οικογένεια Φύσσα: Οργή για την αποφυλάκιση Πατέλη

Την έντονη αντίδραση της οικογένειας του Παύλου Φύσσα προκάλεσε η αποφυλάκιση του πυρηνάρχη Νίκαιας της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή Γιώργου Πατέλη.



Μεταξύ άλλων, στην δήλωση των συνηγόρων της οικογένειας του Παύλου Φύσσα, γίνεται λόγος για «συμπάθειες που δεν κρύβονται» και τονίζει ότι «για την πλειοψηφία της σύνθεσης του Πενταμελούς Εφετείου οι δράστες-μέλη εγκληματικής οργάνωσης και συνεργοί σε ανθρωποκτονία από πρόθεση δεν είναι επικίνδυνοι όταν είναι ναζιστές».

Αναλυτικά η δήλωση από τους συνηγόρους οικογένειας Φύσσα Χρύσα Παπαδοπούλου και Ελευθερία Τομπατζόγλου:

«Όταν οι συμπάθειες δεν κρύβονται έχουμε αποφάσεις σαν τη σημερινή του Πενταμελούς Εφετείου Αναστολών Αθήνας.

Ένα μόλις χρόνο μετά την επιβολή της ποινής στους καταδικασθέντες - μέλη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, το Πενταμελές Εφετείο Αναστολών της σημερινής δικασίμου, θεώρησε, κατά πλειοψηφία, πως ο πυρηνάρχης της Νίκαιας Γιώργος Πατέλης πληροί τις προϋποθέσεις για χορήγηση αναστολής της ποινής του έως την εκδίκαση της υπόθεσης από το Εφετείο, παραβλέποντας ουσιαστικά την επικινδυνότητα των πράξεων για τις οποίες καταδικάστηκε.



Υπενθυμίζουμε ότι πρωτοδίκως ο Πατέλης έχει καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 10 ετών και δύο μηνών, από την οποία έχει εκτίσει μόλις 30 μήνες [18 μήνες προσωρινά κρατούμενος και ένα έτος μετά την έκδοση της απόφασης]. Όταν άλλοι κρατούμενοι με άλλα εθνολογικά ή πολιτικά χαρακτηριστικά ζητούν την χορήγηση ανασταλτικού αποτελέσματος στην έφεση, η ελληνική δικαιοσύνη εξαντλεί την αυστηρότητά της, ακόμα και κατά παράβαση ενίοτε των προϋποθέσεων του νόμου. Εν προκειμένω λοιπόν αναρωτιόμαστε τι εννοούσε ο εισαγγελέας της έδρας ισχυριζόμενος ότι : «δεν υπάρχει σοβαρά μεγάλη πιθανότητα τέλεσης νέας πράξης καθώς το συγκεκριμένο αδίκημα τελέστηκε για συγκεκριμένους λόγους, ενόψει συγκεκριμένων συνθηκών», σκεπτικό το οποίο υιοθετήθηκε και από το δικαστήριο.

Προφανώς, για την πλειοψηφία της σύνθεσης του Πενταμελούς Εφετείου οι δράστες-μέλη εγκληματικής οργάνωσης και συνεργοί σε ανθρωποκτονία από πρόθεση δεν είναι επικίνδυνοι όταν είναι ναζιστές».

