Διπλωματικές πηγές: Τι αλλάζει στην εμπλοκή των ΗΠΑ στη Λιβύη

H νέα νομοθεσία ανοίγει τον δρόμο για ενεργότερη διπλωματική δραστηριοποίηση των ΗΠΑ στη Λιβύη. Τι αναφέρουν ελληνικές διπλωματικές πηγές.



Υπερψηφίσθηκε προσφάτως από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, η νέα εκδοχή του νομοσχεδίου για την αμερικανική πολιτική στη Λιβύη, το οποίο, όπως επισημαίνουν διπλωματικές πηγές, δίνει τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων σε οποιονδήποτε απειλεί την ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα της χώρας.

Εισηγητές του νομοσχεδίου ήταν ο βουλευτής Τεντ Ντόιτς, τον οποίο συνάντησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά το πρόσφατο ταξίδι του στη Ουάσινγκτον και ο βουλευτής Τζο Γουίλσον.

H νέα νομοθεσία ανοίγει τον δρόμο για ενεργότερη διπλωματική δραστηριοποίηση των ΗΠΑ στη Λιβύη, δίδοντας, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα στην αμερικανική κυβέρνηση να επιβάλει κυρώσεις σε οποιονδήποτε απειλεί την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στη χώρα.

Το νομοσχέδιο κάνει ειδική αναφορά στην ανάγκη πλήρους αποχώρησης του συνόλου των ξένων δυνάμεων (τακτικών στρατιωτικών δυνάμεων και μισθοφόρων) από τη Λιβύη.

Επιπλέον, ζητείται η ενεργός υποστήριξη των ΗΠΑ στις προσπάθειες να τηρηθεί το εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ και να καταπολεμηθεί το λαθρεμπόριο πετρελαίου, καθώς και στην:

Πολιτική διαδικασία, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, για τη δημιουργία μίας συμπεριληπτικής, μη στρατιωτικής (civilian) κυβέρνησης.

Προετοιμασία για εκλογές στις 24 Δεκεμβρίου 2021.

Ενίσχυση των διπλωματικών προσπαθειών για να πεισθούν οι εμπλεκόμενες χώρες να διακόψουν την παροχή οπλισμού και χρηματοδότησης που παρατείνουν τη σύγκρουση.

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ να υποβάλει έκθεση, εντός 90 ημερών από τη θέση σε ισχύ της νομοθεσίας, ως προς τις δραστηριότητες ξένων κυβερνήσεων στη Λιβύη, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η Τουρκία.

Έμφαση δίδεται στη χρήση drones και αεροπορικών πληγμάτων, στην αναλυτική καταγραφή μισθοφόρων και σε ανάλυση ως προς τον βαθμό στον οποίο οι ενέργειες των προαναφερόμενων ξένων δυνάμεων παραβιάζουν το εμπάργκο όπλων και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Επισημαίνεται ότι εκκρεμεί η εξέταση της συγκεκριμένης νομοθεσίας στη Γερουσία.

Υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα έχει, εδώ και καιρό, δώσει έμφαση σε επαφές της με την αμερικανική πλευρά, πιο πρόσφατα στην συνάντηση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών με τον Αμερικανό ομόλογό του, στον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας στη Λιβύη, κυρίως όσον αφορά τη στρατιωτική εμπλοκή και την παρεμπόδιση της πολιτικής διαδικασίας, καθώς και στην ανάγκη πλήρους αποχώρησης του συνόλου των ξένων δυνάμεων από τη χώρα.

Τα ζητήματα αυτά βρέθηκαν στο επίκεντρο του χθεσινού πρωινού εργασίας που διοργάνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, με τη συμμετοχή της Λίβυας ΥΠΕΞ Νάιλα Ελ Μάνγκους και αρκετών ΥΠΕΞ των κρατών μελών της ΕΕ.

Επίσης αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που διοργανώνει η Λίβυα ΥΠΕΞ στην Τρίπολη την προσεχή Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου (Libya Stabilization Initiative) και στην οποία θα παραβρεθεί κ. Δένδιας.

