Ρόδος: Αστυνομικοί δέχτηκαν επίθεση με κουζινομάχαιρο!

Οι δύο αστυνομικοί βρισκόντουσαν σε υπηρεσία, όταν έλαβαν κλήση από τον γιό μιας 43χρονης, που ενημέρωσε ότι η μητέρα του απείλησε ότι θα αυτοκτονούσε.

Στη σύλληψη ενός 51χρονου Ροδίτη, προχώρησαν προχθές το βράδυ, αστυνομικοί του ΑΤ Αρχαγγέλου, όταν στο πλαίσιο αρωγής τους σε δηλωθείσα απόπειρα αυτοκτονίας γυναίκας, εκείνος κινήθηκε με κουζινομάχαιρο απειλητικά εναντίον τους.

Πιο συγκεκριμένα, δύο αστυνομικοί του ΑΤ Αρχαγγέλου, ενώ βρισκόντουσαν σε διατεταγμένη υπηρεσία περί ώρα 22:57 έλαβαν κλήση από τον γιό μιας 43χρονης, που ενημέρωσε ότι η μητέρα του απείλησε ότι θα αυτοκτονούσε.

Όταν έφτασαν στην οδό, δεν εγνώριζαν το ακριβές σημείο και επικοινώνησαν με τον 51χρονο σύζυγο, ο οποίος τους ανέφερε ότι δεν χρειάζεται η παρουσία τους, ότι η σύζυγος του είναι καλά και ότι δεν τους είχε καλέσει αυτός.

Του ζήτησαν ωστόσο να βγεί έξω και να τους υποδείξει το σπίτι. Δυσανασχέτησε αλλά το έκανε, ενώ τους ενημέρωσε ότι η σύζυγός του είχε καταναλώσει αλκοόλ και χάπια αλλά είναι καλά και ότι έχει ήδη καλέσει το ΕΚΑΒ.

Οι αστυνομικοί του ζήτησαν να μπουν στην οικία για να διαπιστώσουν την υγεία της συζύγου του και εκείνος, ενώ αρχικά προσπάθησε να τους διώξει τελικά συμμορφώθηκε.

Ανοιξε την πόρτα, μπήκαν στο σπίτι και βρήκαν την γυναίκα στον καναπέ του σαλονιού, Είχε μερικώς τις αισθήσεις της και βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Εντός της οικίας βρισκόταν και ο κουμπάρος.

Κατά την παραμονή των αστυνομικών στο σπίτι διαπίστωσαν ότι το παράθυρο του μπάνιου ήταν σπασμένο και ότι υπήρχαν γυαλιά σκορπισμένα στο πάτωμα. Σε ερώτηση για το τι συνέβη του απάντησε ο κουμπάρος και ενημέρωσε ότι το είχε σπάσει αυτός για να μπει στην οικία διότι δεν του άνοιγε κανένας και ανησύχησε.

Ο ένας αστυνομικός, απευθυνόμενος προς τον 51χρονο τον ρώτησε πώς γνώριζε ότι η σύζυγός του είχε καταναλώσει χάπια καθώς δε φαινόταν κάτι τέτοιο εκ πρώτης όψεως και αυτός του απάντησε με έντονο ύφος ότι τα βρήκε κοντά στο μπουκάλι κρασί που ήταν δίπλα της και ότι τα πήρε και τα άφησε στη κουζίνα.

Άρχισε τότε να φωνάζει και να ζητά ένταλμα για την παρουσία τους στην οικία.

Η κατάσταση εξετράπη και ο 51χρονος άρχισε να βρίζει και να απειλεί τους αστυνομικούς. Κινήθηκε προς τη κουζίνα άνοιξε το συρτάρι, έπιασε τρία μαχαίρια οικιακής χρήσης στο ένα χέρι και κινήθηκε εναντίον ενός αστυνομικού σε στάση επίθεσης.

Επενέβη όμως ο κουμπάρος του και τον απέτρεψε με την συνδρομή του άλλου αστυνομικού.

Ο ίδιος ομολόγησε τα όσα του αποδίδονται και ζήτησε συγγνώμη.

