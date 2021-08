Παράξενα

Βόλος - απόπειρα αυτοκτονίας στο νεκροταφείο: η τραγική ιστορία της γυναίκας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διπλό το πένθος για την άτυχη γυναίκα που λύγισε πάνω από τον τάφο του συζύγου της.

Μια τραγική ιστορία κρύβεται πίσω από την απόφαση μιας 65χρονης γυναίκας να βάλει τέλος στη ζωή της, πάνω στον τάφο του συζύγου της.

Η άτυχη γυναίκα δεν μπόρεσε να αντέξει το βαρύ πένθος, καθώς εκτός από τον άνδρα της είχε χάσει στο παρελθόν και το παιδί της.

Έτσι, βρέθηκε στο κοιμητήριο της ευρύτερης περιοχής του Βόλου και σε κακή ψυχολογική κατάσταση ήπιε χάπια για να βάλει τέλος στη ζωή της.

Ευτυχώς όμως έγινε αντιληπτή από συγχωριανούς της, οι οποίοι ενημέρωσαν τις Αρχές. Αμέσως έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τη γυναίκα με τις αισθήσεις της και τη διακόμισε στο Αχιλλοπούλειο.

Η 65χρονη εισήχθη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών όπου της παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες. Όλοι οι γιατροί έπεσαν πάνω της προκειμένου να τη βοηθήσουν. Ευτυχώς, κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. Η 65χρονη παρέμεινε στη συνέχεια στο Αχιλλοπούλειο για λόγους πρόληψης.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαίρη Χρονοπούλου: στο νοσοκομείο με ισχυρούς πόνους

Φωτιές: Ο ΑΝΤ1 στο πλευρό των πυρόπληκτων

Δεκαπενταύγουστος - Μητσοτάκης: η Πολιτεία μπορεί και θα ξαναχτίσει ό,τι γκρεμίστηκε