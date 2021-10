Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Πώς σώθηκε το μωρό που κατάπιε μανταλάκι

Ο γιατρός που έβγαλε το έλασμα από το μανταλάκι από το στομάχι του παιδιού από τη Λήμνο περιγράφει τη διαδικασία στον ΑΝΤ1 και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου.

Την περιπέτεια ενός παιδιού 22 μηνών περιέγραψε ο καθηγητής παιδικής Γαστρεντερολογίας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, Ι.Ξυνίας.

Το παιδί μεταφέρθηκε χθες από τη Λήμνο με Super Puma, αφού είχε καταπιεί το έλασμα από ένα μανταλάκι, το οποίο και «κατέληξε στο στομάχι του», εξήγησε ο γιατρός στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε, «η επέμβαση έγινε ενδοσκοπικά και με τη χρήση μιας μικρής μπασκέτας, το αντικείμενο εγκλωβίστηκε σε αυτήν και βγήκε».

Ο κ.Ξυνίας εξήγησε πως τέτοιας ηλικίας παιδιά συχνά καταπίνουν «κέρματα και μπαταρίες τύπου κουμπιά, που είναι επικίνδυνες, αλλά και παραμάνες και συνδετήρες».

«Είναι μικρά παιδιά κάτω των 3 ετών, πρέπει να προσέχουμε γιατί είναι επικίνδυνα πράγματα», τόνισε ο γιατρός.

Εξήγησε πάντως, πως, δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα στο παιδί, αλλά και ότι το παιδί έπαιζε με το μανταλάκι, ενώ το πρόσεχαν οι παππούδες του, που ευτυχώς κατάλαβαν τι έγινε.

