Πολιτισμός

Έλλη Λαμπέτη: Αγωγή στη μνήμη της για “προσβολή προσωπικότητας”

Γιατί τα ανίψια της κατέθεσαν αγωγή εναντίον του ξενοδοχείου «Villa Lampeti».

Τα ανίψια της ηθοποιού Έλλης Λαμπέτη προχωρούν σε αγωγή για «προσβολή προσωπικότητας μέσω οικονομικής εκμετάλλευσης στοιχείων της προσωπικότητας» εναντίον εταιρείας ξενοδοχείων, εξαιτίας της ονομασίας «Vila» ή «Hotel Lambeti» του νεοκλασικού στο Κολωνάκι, γωνία Διδότου και Δελφών, έργου (1906) του Δανού αρχιτέκτονα Κρίστιαν Χάνσεν.

Το κτίριο αναφέρεται ως το «σπίτι της Λαμπέτη» κι ας μην είναι το πατρικό της ηθοποιού, ούτε ιδιοκτησία της. Ωστόσο, έμενε σε διαμέρισμα σε αυτό από το 1966 έως το 1973.

Η σύνδεση του κτιρίου με το όνομα της έγινε, διότι το 1998 τοποθετήθηκε ακριβώς απ' έξω, στον πεζόδρομο της Δελφών, προτομή της νεαρής Λαμπέτη, φιλοτεχνημένη από τον Αναστάσιο Γκιόκα. Επιπλέον, είχε προηγηθεί, το 1985, ο χαρακτηρισμός του νεοκλασικού από το υπουργείο Πολιτισμού ως «έργου τέχνης» και η υπαγωγή του, έκτοτε, σε καθεστώς ειδικής προστασίας από την πολιτεία.

Τελικά,το σπίτι έχει καταλήξει πλέον στην εν λόγω εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων που το ονόμασε ως Villa ή Hotel «Lampeti», χωρίς να έχει επικοινωνήσει με την οικογένεια.

Έτσι τον Ιούνιο σε δήλωση την οποία υπογράφουν τα ανίψια της αναφέρουν ότι «εμείς, οι κληρονόμοι και πλησιέστεροι συγγενείς εν ζωή της Ελλης Λαμπέτη θέλουμε να δηλώσουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν συναινέσαμε και δεν συναινούμε στη χρήση του ονόματός της για αυτό τον σκοπό. (...) Θεωρούμε απαράδεκτο και προσβλητικό για τη μνήμη της να εκμεταλλεύονται κάποιοι το όνομά της σε ένα κερδοσκοπικό εγχείρημα που δεν έχει καμία σχέση με τη ζωή και το έργο της.

Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση άμεσα, τον λόγο θα έχει η δικαιοσύνη. Θέλουμε να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι δεν διεκδικούμε οικονομικό όφελος, παρά μόνο το ηθικό δικαίωμα να μην εμπλέκεται το όνομα της θείας μας σε επιχειρηματικές δραστηριότητες».

Οι τρεις ενάγοντες αναφέρουν για τον τρόπο που κινήθηκαν οι εταιρείες ότι «έχουν ήδη προβεί και πρόκειται να προβούν στο άμεσο μέλλον σε εμπορική και οικονομική εκμετάλλευση του ονόματος και της επωνυμίας της Ελλης Λαμπέτη, συνδέοντας την εμπορική τους επιχείρηση με το πρόσωπό της και το έργο της, αλλά και με πτυχές της ιδιωτικής της ζωής, αφού τα σχετικά δημοσιεύματα αναφέρονται στα τραγικά γεγονότα που φέρεται να βίωσε στο συγκεκριμένο σπίτι».

Τέλος, ζητούν από τις εταιρείες «να διαγράψουν από το λογότυπο και το διακριτικό γνώρισμα της επιχείρησής τους, καθώς και από οποιαδήποτε επιγραφή εντός ή εκτός της εγκατάστασης της οικονομικής τους δραστηριότητας στο κτίριο (...) το όνομα και το επώνυμο της Ελλης Λαμπέτη και β) Να αφαιρέσουν εντός ή εκτός της εγκατάστασης της οικονομικής τους δραστηριότητας στο κτίριο (..) οποιαδήποτε προσωπογραφία απεικονίζει το πρόσωπο της Ελλης Λαμπέτη».

Εάν η εταιρεία δεν υποχωρήσει η υπόθεση θα οδηγηθεί στα δικαστήρια.

