Αθλητικά

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Ολυμπιακή Φλόγα έφτασε στην Κίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτός από μια «διαδικτυακή σκυταλοδρομία», η παραδοσιακή Λαμπαδηδρομία, θα πραγματοποιηθεί με περίπου 1.200 λαμπαδηδρόμους.

Μετά από πολύωρο ταξίδι, η Ολυμπιακή Φλόγα έφθασε με ειδική πτήση από την Αθήνα στο Πεκίνο, όπου τον προσεχή Φεβρουάριο, θα διεξαχθούν οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2022.

Η υποδοχή της Ιερής Φλόγας, έγινε σε επίσημη τελετή στον Ολυμπιακό Πύργο, μια γιγαντιαία ατσάλινη κατασκευή ύψους άνω των 200 μέτρων, που δεσπόζει στο βόρειο τμήμα της κινεζικής πρωτεύουσας και όπου θα εκτεθεί η Φλόγα.

Εκτός από μια «διαδικτυακή σκυταλοδρομία», η παραδοσιακή Λαμπαδηδρομία, θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 4 Φεβρουαρίου 2022 με περίπου 1.200 λαμπαδηδρόμους, όπως ανέφερε ο Ζανγκ Γιαντόνγκ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, θα διεξαχθούν από τις 4 έως τις 20 Φεβρουαρίου, με την συμμετοχή περίπου 2.900 αθλητών από 85 χώρες και το Πεκίνο θα γίνει η πρώτη πόλη στον κόσμο που θα διοργανώσει τους Χειμερινούς Αγώνες αφού φιλοξένησε τους Θερινούς Αγώνες το 2008.

Ειδήσεις σήμερα:

Νάουσα: Με κορονοϊό ολόκληρο χωριό μετά από γάμο

Facebook: Αλλάζει όνομα το δημοφιλές μέσο δικτύωσης

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οδήγησε τους Μπακς σε νίκη στην πρεμιέρα του ΝΒΑ (βίντεο)