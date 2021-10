Γαλλία: άνδρας βρέθηκε αποκεφαλισμένος στο Βοκλίζ

Κόσμος

Ο άνδρας βρέθηκε κατακρεουργημένος στο σπίτι του στο Βοκλίζ, στη νοτιοανατολική Γαλλία.

Ένας άνδρας βρέθηκε αποκεφαλισμένος και κατακρεουργημένος στο σπίτι του σήμερα, στο Μπολέν, στο Βοκλίζ (νοτιοανατολική Γαλλία), μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο την αστυνομία, ενώ μια πηγή προσκείμενη στην έρευνα διευκρινίζει πως το σενάριο μιας τρομοκρατικής επίθεσης «δεν προκρίνεται» σε αυτήν τη φάση.

Ο δράστης διαφεύγει και αναζητείται από τις αρχές, ανέφερε η αστυνομία του Βοκλίζ,η οποία ανήρτησε σήμερα μια φωτογραφία του υπόπτου στο Facebook. Ο άνδρας, ηλικίας περίπου 40 ετών, με μαύρα κοντά μαλλιά, είναι «πιθανόν επικίνδυνος και οπλισμένος», προειδοποιεί η αστυνομία απευθύνοντας έκκληση σε οποιονδήποτε τον συναντήσει να καλέσει αμέσως τις αρχές.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν σε αυτήν την κοινότητα των περίπου 13.000 κατοίκων, που βρίσκεται στην κοιλάδα του Ροδανού, μεταξύ του Μοντελιμάρ και της Οράνζ.

«Μια σημαντική αστυνομική δύναμη έρευνας έχει αναπτυχθεί στο Μπολέν, στον τομέα που ονομάζεται Μπαρί», επισημαίνουν οι αρχές. «Το σενάριο μιας τρομοκρατικής επίθεσης δεν προκρίνεται σε αυτήν τη φάση της έρευνας», διευκρίνισε μια πηγή προσκείμενη στην έρευνα στο AFP.

Πριν από μία εβδομάδα, στις 13 Οκτωβρίου, μια 70χρονη βρέθηκε αποκεφαλισμένη στο σπίτι της στο Αζντ, στο Ερό (νότια). Ένας άνδρας κατηγορήθηκε για τη δολοφονία λίγες ημέρες αργότερα: ο 51χρονος ήταν ο πρώην σύζυγος της οικονόμου του θύματος.

