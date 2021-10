Πολιτική

Novartis: Ο Νίκος Μανιαδάκης στον ΑΝΤ1 για την αθώωση του (βίντεο)

Τι λέει ο Καθ. Οικονομικών της Υγείας για την “εμπλοκή” του στο σκάνδαλο, τις καταγγελίες για χρηματισμούς και τις πιέσεις που δέχθηκε για να εμπλέξει συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα.

Ο Νίκος Μανιαδάκης έκανε μια τεράστια δικαστική διαδρομή τα τελευταία τρία χρόνια: Από προστατευόμενος μάρτυρας στην υπόθεση Novartis, βρέθηκε κατηγορούμενος για κακουργήματα, με το στίγμα ότι ουσιαστικά ως μεσάζων μετέφερε χρήματα από την φαρμακοβιομηχανία για να δωροδοκηθούν πολιτικά πρόσωπα.

Ωστόσο, εδώ και μερικές ώρες, ο Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, κρίθηκε οριστικά αθώος, με απόφαση της Δικαιοσύνης.

Όπως λέει ο Νίκος Μανιαδάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και τον Παναγιώτη Στάθη, «τρία χρόνια μετά, η Δικαιοσύνη έρχεται να διορθώσει ένα τεράστιο λάθος. Μου συμπεριφέρθηκαν απάνθρωπα, ήμουν μακριά από την οικογένειά μου, δεν μπορούσα να ταξιδέψω στο εξωτερικό, στερήθηκα τον μισθό μου».

Ο συνήγορος του, Θόδωρος Μαντάς, τονίζει ότι «μια απαράδεκτη και αβάσιμη ποινική δίωξη, έπαυσε επιτέλους. Η Δικαιοσύνη αποκατέστησε μια αδικία».

Ο Νίκος Μανιαδάκης απαντά πως «σκάνδαλο Novartis» υπήρξε, αλλά αφορά τον τρόπο με τον οποίο η εταιρία προωθούσε τα φάρμακα της στους γιατρούς. Στην Ελλάδα, όπως λέει, εργαλειοποιήθηκε πολιτικά.

Όπως είπε ο Νίκος Μανιαδάκης στον Παναγιώτη Στάθη, «Πιέστηκα να πω για Σαμαρά, Γεωργιάδη, Λοβέρδο και Στουρνάρα», ενώ ερωτηθείς τι συνέβη όταν αρνήθηκε, είπε «μου ασκήθηκε δίωξη».

Η αθώωση του Νίκου Μανιαδάκη, σηματοδοτεί εξελίξεις στην έρευνα. Ήδη, με δημόσιες παρεμβάσεις τους, ο Ανδρέας Λοβέρδος που ελέγχεται ανακριτικά και ο Άδωνις Γεωργιάδης, μίλησαν δημόσια για πλήρη κατάρρευση των κατηγοριών.

Όπως λέει ο Νίκος Μανιαδάκης στον ΑΝΤ1, «Μπορεί να το συμπεράνει κανείς αυτό, αφού εφόσον εγώ εμφανίζομαι ως κομιστής χρημάτων σε πολιτικά πρόσωπα, τότε αυτά τα πρόσωπα μπορεί να πει κανείς ότι θα έχουν αυτή την εξέλιξη».

Στο ερώτημα «Θα ήσασταν και πάλι προστατευόμενος μάρτυρας σε μια υπόθεση διασπάθισης δημοσίου χρήματος;», ο Νίκος Μανιαδάκης είναι ξεκάθαρος, απαντώντας «όχι, με βάση την εξέλιξη που είχε η συγκεκριμένη. Προσπάθησα να βοηθήσω, όμως το σκάνδαλο αυτό εργαλειοποιήθηκε για να πληγούν συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα».

