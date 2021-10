Life

“Άγριες Μέλισσες”: Ο Δούκας βλέπει το άλλοθί του να γκρεμίζεται (βίντεο)

Συνεχείς ανατροπές και αναπάντεχες εξελίξεις. Αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Πέμπτης.

Οι καταιγιστικές εξελίξεις στην αγαπημένη σειρά εποχής του ΑΝΤ1 “Άγριες Μέλισσες” αναμένεται να καθηλώσουν για ακόμη μία φορά τους τηλεθεατές.

Στο αποκλειστικό απόσπασμα από το σημερινό επεισόδιο, που θα προβληθεί στις 22:00, ο Δούκας έρχεται αντιμέτωπος με τη Δόμνα, που έχει αγανακτήσει βλέποντας πως ο πατέρας της αρνείται να αλλάξει στάση όσον αφορά στην αντιμετώπιση του παρελθόντος.

Το απόσπασμα από τις “Άγριες Μέλισσες” που μετέδωσε η εκπομπή “Το Πρωινό”:

Τι θα δούμε απόψε

Ο Δούκας βλέπει το άλλοθι του να γκρεμίζεται και ο Θανόπουλος προτείνει να ομολογήσει. Ο Ακύλας, όμως, έχει μια ανατρεπτική πρόταση να του κάνει. Τι θα αποφασίσει ο Δούκας;

Η κίνηση του Πέτρου έχει προκαλέσει αναταραχή και ενώ οι υποψίες σύντομα πέφτουν πάνω του, εκείνος είναι αποφασισμένος να μάθει για τον αδελφό του.

Η Ελένη, με τη βοήθεια του Νέστορα, μπαίνει μυστικά στην ΕΣΤΙΑ για να μαζέψει περισσότερες πληροφορίες, ενώ οι αδελφές της ενημερώνουν το καφενείο ποιος κρύβεται πίσω από τη δίωξη του Λάμπρου.

Ο Νικηφόρος παίρνει μια απόφαση σε σχέση με το μαγαζί. Ο Μπάμπης δοκιμάζει τον Βάιο εξοργίζοντας τον Γαϊτάνη τη στιγμή που ο Κυριάκος με την Ουρανία φτάνουν στην Λέρο.

Η Κορίνα βρίσκει ένα στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες της πως η μητέρα της έχει εραστή…

