Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Υπάρχει ένταση, χρειάζεται προσοχή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια ζώδια θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα. Τι μας περιμένει την ερχόμενη εβδομάδα.

«Πανσέληνος είναι, θα περάσει…» είπε η Λίτσα Πατέρα στο “Πρωινό”, συστήνοντας προσοχή για την αποφυγή εντάσεων.

Όπως ανέφερε η αστρολόγος στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, «ο Ήλιος είναι στον Σκορπιό και η Σελήνη είναι ακριβώς απέναντι. Υπάρχει ένταση, θα περάσει».

Συνέστησε προσοχή: «Ταύροι, Λιοντάρια, Σκορπιοί και Υδροχόοι, από τα μέσα της ημέρας και μετά, προσέχετε να μην επηρεαστείτε κι εσείς από τη θέση της Σελήνης».

Από την άλλη, η επεσήμανε, πως «η Αφροδίτη προσπαθεί να κάνει τα καλύτερα και την άλλη εβδομάδα θα είναι σε μια πολύ ωραία όψη με τον Ποσειδώνα», ενώ προέβλεψε πως «η επόμενη εβδομάδα θα είναι πολύ ερωτική».

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι: Ενοχή για απόπειρα ανθρωποκτονίας ζήτησε ο εισαγγελέας

#MeToo - Λευτέρης Πετρούνιας: Αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του (βίντεο)

Ατύχημα Motocross – Πατέρας 16χρονου: Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί (βίντεο)