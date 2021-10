Κοινωνία

Ρόδος - 8χρονη: η θεία στον ΑΝΤ1 για την “ομολογια” και την “σκευωρία” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αλλάζει γραμμή πλεύσης η 50χρονη, που φέρεται να ομολόγησε την κακοποίηση της 8χρονης στη Ρόδο, για να αποσπάσει χρήματα από την μητέρα της. Μιλώντας στον ΑΝΤ1, υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα πλεκτάνης.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

«Έχω πέσει θύμα. Ήταν όλοι βαλτοί απέναντί μου. Είμαι ο πιο ελαφρύς κρίκος και μου την κάνανε την δουλειά. Είμαι ο πιο αδύναμος κρίκος, δεν έχω λεφτά, δεν έχω τίποτα, σου λέει “αυτή θα κατηγορήσουμε”», λέει στον ΑΝΤ1 η 50χρονη, που κατά την προανάκριση ομολόγησε ότι κακοποίησε την 8χρονη ανιψιά της, στην Ρόδο, για να αποσπάσει χρήματα από την μητέρα της.

Σήμερα, η θεία δηλώνει θύμα, εξηγώντας στον ΑΝΤ1 ότι πιέστηκε και εξαπατήθηκε από τις Αρχές για να υπογράψει την ομολογία της.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1, «αν ήμουν απάτη θα είχα και ένα σπίτι, θα είχα και ένα δωμάτιο να κοιμόμουν και όχι να κοιμάμαι στους δρόμους. Αν δείτε την φωτογραφία, η μάνα έχει αγγίξει. Όχι εγώ. Εγώ είμαι αγράμματη γυναίκα, με βάλανε και υπόγραψα. Από εκεί και πέρα τι διάολο έγραφε, δεν ξέρω. Είμαι αγράμματη σας λέω».

Τι λέει για την οικογένεια της 8χρονης

Η 50χρονη τα γυρίζει και δίνει μια διαφορετική εξήγηση για το τι συνέβη. Όπως λέει, η μητέρα της 8χρονης ήταν εκείνη που άγγιξε την μικρή, εκείνη που έβγαλε την επίμαχη φωτογραφία με τα γεννητικά όργανα του κοριτσιού και εκείνη που έστησε την πλεκτάνη, όπως υποστηρίζει η θεία του κοριτσιού – εξαδέλφη του πατέρα της 8χρονης - για να καλύψει κάποιο δικό της πρόσωπο.

Όπως επιμένει η θεία της μικρής, μιλώντας στον ΑΝΤ1, «100% κόβω το κεφάλι μου, είναι ο σύντροφός της και πάει να κατηγορήσει εμένα, για να καλύψει τον σύντροφό της ή όποιος άλλος είναι τέλος πάντων, πάει να τον καλύψει. Δεν το πείραξα το παιδί καθόλου, καθόλου δεν το πείραξα το παιδί. Για όνομα του Θεού. Έξι παιδιά έχω και τρία εγγόνια. Δεν το κάνω στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου, θα το κάνω σε ξένο παιδί; Είμαστε σοβαροί;».

Ακόμη, υποστηρίζει ότι βρέθηκε στο σπίτι της 8χρονης επειδή της τηλεφώνησε η μητέρα του κοριτσιού. Όταν είδε την 8χρονη, θεωρώντας ότι είχε κακοποιηθεί, όπως λέει, απείλησε την μητέρα ότι θα την καταγγείλει και η μητέρα έστησε την πλεκτάνη, για να την αποτρέψει να γίνει καταγγελία σε βάρος της!

«Απλώς το παιδί είχε ουρολοίμωξη, μεγάλης μορφής και εμείς νομίζαμε ότι ήταν βιασμένο. Δεν της είπα ότι είναι βιασμένο, “μπορεί να είναι” είπα και δεν ζήτησα εγώ από κανέναν λεφτά», υποστηρίζει η 50χρονη.

Η συγκλονιστική αυτή υπόθεση, που έχει προκαλέσει αίσθηση, βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προανάκρισης.

Ειδήσεις σήμερα:

Δακτύλιος: τα όρια, οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις

#MeToo: ο Πετρούνιας στον ΑΝΤ1 για τον σάλο (βίντεο)

Χανιά: οικιακή βοηθός “ξάφρισε” τον ηλικιωμένο που φρόντιζε