Γεωργιάδης: Αντιδράσεις για τη μη χορήγηση δανείων σε μικρές επιχειρήσεις

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων δεσμεύτηκε ότι θα έχει επαφές με τις τράπεζες για το θέμα.

«Ακατανόητη» χαρακτήρισε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, τη μη παροχή δανείων από τράπεζες σε μικρές επιχειρήσεις, για την υλοποίηση σχεδίων που έχουν την έγκριση από τον αναπτυξιακό νόμο.

Απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, Οδυσσέα Κωσνταντινόπουλου, με τίτλο “Αδιέξοδο υλοποίησης εγκεκριμένων επενδύσεων αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι αγρότες από την άρνηση δανειοδότησης των τραπεζών και την σημαντική αύξηση του κόστους των επενδύσεων από τις σοβαρές ανατιμήσεις του εξοπλισμού και των πρώτων υλών”, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι στην ουσία, δεν είναι δάνειο, αλλά προεξόφληση πραγματικής δαπάνης που θα την πάρει ούτως ή άλλως από το κράτος.

Ο κ. Γεωργιάδης υποσχέθηκε ότι θα κάνει ειδική συνάντηση με τις τράπεζες για το θέμα, διευκρινίζοντας ότι θεσμικά, διά νόμου επιβολή δεν υπάρχει.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης είπε ότι ενθαρρύνει απολύτως τα τραπεζικά ιδρύματα να χρηματοδοτούν τα εγκεκριμένα από τον αναπτυξιακό νόμο προγράμματα. Εάν χρειαστεί, κατέληξε, θα σχεδιάσουμε ένα περαιτέρω εργαλείο, μέσω της αναπτυξιακής τράπεζας, ειδικά προσανατολισμένο σε αυτόν τον σκοπό.

Από την πλευρά του, ο κ. Κωνσταντινόπουλος παρότρυνε τον Υπουργό να στείλει το αίτημα των μικρών επιχειρήσεων στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών διότι η μη δανειοδότηση εγγυημένων προγραμμάτων είναι σαν να λέει η τράπεζα ότι «δεν με ενδιαφέρει να επιβιώσουν οι μικρομεσαίοι».

Αναφερόμενος, ειδικότερα, στην περίπτωση παραγωγού της Αρκαδίας που έλαβε έγκριση για τυροκομείο αλλά δεν πήρε δάνειο , είπε ότι η ΕΕΤ πρέπει να μάθει για την περίπτωση αυτή, και πρότεινε, η τράπεζα που τελικά θα τη χρηματοδοτήσει, να γίνει γνωστή ως «καλό παράδειγμα».

