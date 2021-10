Κρήτη: Σεισμός στο Αρκαλοχώρι

Τεχνολογία - Επιστήμη

Νέος σεισμός σημειώθηκε στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου, ο οποίος έγινε αισθητός στην πόλη του Ηρακλείου.



Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε, στις 13:11, 5 χλμ. ΔΝΔ της πόλης του Αρκαλοχωρίου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός έγινε σε απόσταση 344 χλμ. ΝΝΑ των Αθηνών.

Νωρίτερα έγιναν και μικρότεροι σεισμοί της τάξης των 2,3 και 1,7 Ρίχτερ αφού το έδαφος στην περιοχή δεν σταματά να σείεται.

Καθησυχαστικός, παρά το γεγονός ότι το φαινόμενο της μεγάλης διάρκειας της μετασεισμικής ακολουθίας είναι σπάνιο, εμφανίστηκε χθες Πέμπτη ο διευθυντής του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας.

