Διαρρήξεις στην Αττική: Συνελήφθησαν δύο άτομα (εικόνες)

Ένας άνδρας και μία γυναίκα συνελήφθησαν από την Αστυνομία για κλοπές και διαρρήξεις από καταστήματα, στα νότια προάστια.

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής, εγκληματική ομάδα που διέπραττε συστηματικά κλοπές από καταστήματα σε περιοχές κυρίως των νοτίων προαστίων της Αττικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το πρωί της Τετάρτης στη Νέα Σμύρνη, ένας 34χρονος αλλοδαπός και μία 38χρονη Ελληνίδα, μέλη της εγκληματικής ομάδας. Ο 34χρονος συνελήφθη και για βία κατά υπαλλήλων.

Λίγο πριν, είχε εντοπιστεί στη Νέα Σμύρνη το “επιχειρησιακό” αυτοκίνητο με επιβαίνουσα την 38χρονη που κατόπτευε την περιοχή, ενώ σε κοντινή απόσταση ο 34χρονος περιεργάζονταν κεντρική θύρα καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κρατώντας στο χέρι του κατσαβίδι. Αμφότεροι ακινητοποιήθηκαν, με τον άνδρα να προβάλλει σθεναρή αντίσταση.

Τόσο στην κατοχή του άνδρα, όσο και στο “επιχειρησιακό” αυτοκίνητο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι ανωτέρω από τον Αύγουστο του 2021 είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, κινούμενοι με αυτοκίνητο, κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες, στις προαναφερθείσες περιοχές, αναζητώντας τα υποψήφια προς διάρρηξη καταστήματα.

Μόλις εντόπιζαν το κατάλληλο κατάστημα, ο 34χρονος το προσέγγιζε και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα διαρρηκτικά εργαλεία, παραβίαζε τις κεντρικές θύρες ή παράθυρα αυτών και αφαιρούσε ηλεκτρονικές συσκευές και χρηματικά ποσά.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα της εξιχνιάστηκαν 9 περιπτώσεις (Γλυφάδα, Σαρωνίδα, Ηλιούπολη, Κορωπί, Καλύβια, Παλαιά Φώκαια και Νέα Φιλαδέλφεια).

Τα μέλη της συμμορίας είχαν συλληφθεί και στο παρελθόν για ομοειδή αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

