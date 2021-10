Οικονομία

Τουρισμός: Το νότιο Αιγαίο σπάει τα ρεκόρ τον Οκτώβριο

Κυκλάδες και Δωδεκάνησα έκοψαν το νήμα των 3 εκατομμυρίων αφίξεων



Ο πιο πολύτιμος παίκτης στον αγώνα για την ανάκαμψη του τουρισμού αναδεικνύεται το Νότιο Αιγαίο, σημειώνοντας πολύ υψηλό βαθμό ανθεκτικότητας, ενώ τουλάχιστον για τον Οκτώβριο του 2021, αναμένεται να ξεπεράσει ακόμα και τις επιδόσεις του 2019, της τελευταίας χρονιάς ρεκόρ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε σήμερα η «Πρωτοβουλία Νοτίου Αιγαίου», η οποία αποτελεί σύμπραξη της τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων του τουρισμού.

Με βάση στοιχεία των απευθείας διεθνών αφίξεων στα πέντε διεθνή αεροδρόμια του Νοτίου Αιγαίου, ο φετινός Οκτώβριος, μέσα στο δυσμενές περιβάλλον της πανδημίας, αναμένεται να υπερβεί την τουριστική κίνηση του 2019, αφού μέχρι τα μέσα του μήνα, η Ρόδος και η Κως πέτυχαν ήδη ανάκαμψη άνω του 80%, η Μύκονος 64%, ενώ η Σαντορίνη, στις 17 Οκτωβρίου, είχε ήδη περισσότερες αφίξεις από όσες είχε σημειώσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2021.

Σε περιφερειακό επίπεδο, έως τις 17 Οκτωβρίου, το Νότιο Αιγαίο υποδέχθηκε περίπου 300.000 επισκέπτες, όταν η 31η Οκτωβρίου του 2019 έκλεισε με 357.608 διεθνείς αφίξεις.

Ακόμα καλύτερη παρουσιάζεται η εικόνα στα μικρότερα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, όπως το Καστελλόριζο, οι Λειψοί, η Χάλκη κ.α., αφού το 2021 «νίκησε» το 2019 σε επίπεδο τουριστικής κίνησης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι πληρότητες των ξενοδοχείων και καταλυμάτων στο Καστελλόριζο κινήθηκαν τον Οκτώβριο σε ποσοστά άνω του 80%.

Κυκλάδες και Δωδεκάνησα έκοψαν το νήμα των 3 εκατ. αφίξεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η «Πρωτοβουλία» πάνω από 3 εκατ. επισκέπτες έχουν ταξιδέψει αεροπορικώς προς τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, που άνοιξαν τις πύλες τους στα μέσα Μαΐου.

Συγκεκριμένα, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, μετρούν 3.179.551 διεθνείς αφίξεις, οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω με την επέκταση της τουριστικής περιόδου μέχρι και τα μέσα Νοεμβρίου, όπου σημειώνονται κρατήσεις.

