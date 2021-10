Ρωσία: έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών “αφάνισε” τους υπαλλήλους του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σχεδόν ολόκληρη η βάρδια του εργοστασίου χημικών εξαφανίστηκε από τη φονική έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών.

Δεκαεπτά άνθρωποι έχασαν την ζωή τους σήμερα από ισχυρή έκρηξη και πυρκαγιά που προκλήθηκε εν συνεχεία σε εργοστάσιο παραγωγής πυρίτιδας και χημικών προϊόντων στη δυτική επαρχία Ριαζάν της Ρωσίας.

Η καταστροφή αφάνισε σχεδόν ολόκληρη τη βάρδια των 17 εργαζομένων που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στον χώρο, σύμφωνα με κατάλογο ονομάτων που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, έχασαν την ζωή τους και οι 17 εργαζόμενοι. Οι σοροί των 16 ανασύρθηκαν μέσα από τα ερείπια, ενώ ένας πέθανε στο νοσοκομείο.

Ένα βίντεο δείχνει τη στιγμή της έκρηξης, με μια τεράστια κίτρινη πύρινη σφαίρα να υψώνεται στον αέρα, ενώ οι φωτογραφίες από τα επόμενα στάδια έδειχναν μια σκηνή πλήρους καταστροφής, με τον καπνό να υψώνεται ακόμα από τα ερείπια.

#Russia????:Fifteen people died and one person was missing after an explosion and fire at a gunpowder and chemicals plant in western Russia’s Ryazan province of Lesnoye village, authorities said

pic.twitter.com/iupeLHpWlg