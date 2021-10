Αθλητικά

Euroleague: ο Ολυμπιακός προδόθηκε από την άμυνα του

Την τέταρτη σερί νίκη της πέτυχε η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, στις πρώτες πέντε αγωνιστικές της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός προδόθηκε από την άμυνά του στη Μόσχα, εκεί όπου υπέστη τη δεύτερη ήττα του στην εφετινή Euroleague.

Οι Πειραιώτες «έπεσαν» με το τελικό 88-82, απέναντι στην ΤΣΣΚΑ, για την 5η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να πανηγυρίζει την τέταρτη διαδοχική επιτυχία της (ρεκόρ 4-1).

Η αμυντική αδυναμία του δευτέρου δεκαλέπτου... εκτροχίασε τον εξαιρετικό Ολυμπιακού της πρώτης περιόδου, με τους «ερυθρόλευκους» καθοδηγούμενοι από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ (ρεκόρ καριέρας με 32 πόντους) να επιστρέφουν από το -17 (66-49 στο 27΄), αλλά τα λάθη και η έλλειψη επιλογών στην επίθεση να τον υποχρεώνουν στη δεύτερη ήττα του.

Παράλληλα, η μεγαλειώδης εμφάνιση του Γουίλ Κλάιμπερν (29π.), φρόντισε να... καθησυχάσει τους Ρώσους, κάθε φορά που αισθάνθηκαν την απειλή από την ελληνική ομάδα, η οποία έχασε την ευκαιρία να αξιοποιήσει τις απουσίες των πολύτιμων Μάριους Γκριγκόνις, Τορνικέ Σενγκέλια και Νίκολα Μιλουτίνοβ από το «στρατόπεδο» των γηπεδούχων.

Με εξαίρεση τον Ντόρσεϊ ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε βασικά επιθετικά «όπλα» της ομάδας να μένουν μακριά από τον καλό τους εαυτό (Σλούκας 2, Βεζένκοβ 6, Πρίντεζης 4, Παπανικολάου 5, ΜακΚίσικ 5), τη στιγμή που οι Ρώσοι είχαν μία πεντάδα με διψήφιο αριθμό πόντων...

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 48-38, 66-59, 88-82

Η σεμιναριακή επίθεση του Ολυμπιακού στην πρώτη περίοδο, που είχε κύριο εκφραστή της τον αλάνθαστο Τάιλερ Ντόρσεϊ (14π. στο α' δεκ. με 1/1δ., 4/4τρ.), σε συνδυασμό με το ρεσιτάλ αστοχίας των Ρώσων από τα 6.75 (2/8 τρίποντα), έβαλε τους «ερυθρόλευκους» με το... καλημέρα στη θέση του οδηγού. Οι Πειραιώτες βρέθηκε στο 5΄ στο +12 (6-18), ενώ στο 8΄ ο φωτεινός πίνακας έγραψε το 12-23. Ωστόσο, δύο «κολλητά» τρίποντα του Κουρμπάνοφ έδωσαν ώθηση στην ΤΣΣΚΑ, η οποία με επιμέρους σκορ 8-2 μείωσε στο 10΄ σε 20-25.

Με τον Ντόρσεϊ να κάθεται στον πάγκο (ο Μπαρτζώκας άλλαξε όλη την πεντάδα της πρώτης περιόδου), ο Ολυμπιακός έχασε την επιθετική διάρκεια του, έμεινε για περίπου 4 λεπτά άποντος και είδε την ΤΣΣΚΑ να προσπερνά με 28-25. Με τον Κλάιμπερν, μάλιστα, να σκοράρει κατά ριπάς και την άμυνα του Ολυμπιακού να υπολειτουργεί, οι Ρώσοι κυριάρχησαν στη δεύτερη περίοδο και χωρίς να αισθανθούν την ανάσα των «ερυθρόλευκων», πήραν το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +10 (48-38).

Με τον Κλάιμπερν να συνεχίζει το... δολοφονικό του έργο στην επίθεση και στην τρίτη περίοδο, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έδειχνε... χαμένος στις περιστροφές, η ΤΣΣΚΑ εκτόξευσε τη διαφορά στο 27΄ στο +17 (66-49). Ωστόσο, το... ανακάτεμα της τράπουλας από τον Μπαρτζώκα, η ενεργοποίηση της περιφερειακής άμυνας του Ολυμπιακού και οι λύσεις που έδωσαν στην επίθεση, Ντόρσεϊ, Ουόκαπ και Ζαν-Σαρλ, χάρισαν στους «ερυθρλευκους» ένα εντυπωσιακό σερί 0-14, το οποίο ολοκληρώθηκε στο 31΄, για το 66-63!

Η έλλειψη διάρκειας, όμως, της ελληνικής ομάδας έκανε την επανεμφάνιση της με την ΤΣΣΚΑ να απαντά με επιμέρους σκορ 12-3 εξασφαλίζοντας και πάλι μία διαφορά ασφαλείας (78-66), η οποία δεν απειλήθηκε μέχρι τη λήξη, ειδικά από τη στιγμή που τα λάθη και ο εκνευρισμός (τεχνική ποινή στον Μπαρτζώκα) κυριάρχησαν στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ιερεθουέλο, Χορντόβ, Ζαμοΐσκι

Οι συνθέσεις:

ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ (Ιτούδης): Λούντμπεργκ 16 (2), Μπολόμποι 16 (1), Ούχοφ, Χάκετ 4 (1), Βόιτμαν 3 (1), Κλάιμπερν 29 (3), Φαρίντ, Κουρμπάνοφ 10 (2), Σβεντ 10 (1).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 6, Ντόρσεϊ 32 (7), Λούντζης, Λαρεντζάκης, Φαλ 6, Σλούκας 2, Μάρτιν 5, Βεζένκοβ 6, Πρίντεζης 4, Παπανικολάου 5 (1), Ζαν-Σαρλ 11 (1), ΜακΚίσικ 5.

