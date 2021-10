Αθλητικά

Ο Εβρά και η σεξουαλική κακοποίηση από τον δάσκαλο του

Αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη του παίκτη, ότι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά, σε τρυφερή ηλικία. Πως είχε αντιδράσει η μητέρα του.

Σε μία συγκλονιστική αποκάλυψη προχώρησε ο πρώην αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Πατρίς Εβρά, ο οποίος σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «The Times» γνωστοποίησε ότι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από δάσκαλο σε ηλικία 13 ετών. Η κακοποίηση, μάλιστα, θα περιγράφεται λεπτομερώς στην επερχόμενη αυτοβιογραφία του Γάλλου, «I Love This Game».

Ο 40χρονος δήλωσε ότι ενώ του ήταν δύσκολο να αναφερθεί στο δυσάρεστο γεγονός σε μια συνέντευξη, του ήταν ακόμη πιο επώδυνο να το αποκαλύψει στη μητέρα του, η οποία ενημερώθηκε για τα περιστατικά μόλις πριν από δύο εβδομάδες.

«Φυσικά, ήταν συντετριμμένη. Ήταν μια δύσκολη στιγμή για μένα. Έχω ακόμα να πω σε μερικά από τα αδέρφια και τις αδερφές μου και τους στενούς φίλους μου. Δεν θέλω οι άνθρωποι να αισθάνονται οίκτο. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Μια μητέρα δεν περιμένει να το ακούσει αυτό από το δικό της παιδί. Ήταν ένα μεγάλο σοκ για εκείνη. Πολύ θυμός. Είπε ότι λυπάται. Είπε "δεν πρέπει να το βάλεις στο βιβλίο σου, είναι κάτι προσωπικό", αλλά τότε λέω "μαμά, δεν το κάνω για μένα", αλλά για άλλα παιδιά, και κατάλαβε», είπε σχετικά ο Εβρά.

Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν είχε σκεφτεί να ασκήσει επισήμως καταγγελία, αλλά η μητέρα του τον ενθάρρυνε να μηνύσει τον δράστη.

