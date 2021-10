Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - λύματα: Η Θεσσαλονίκη “βράζει” ξανά μετά από μήνες

Στο «κόκκινο» το ιικό φορτίο των λυμάτων στη Θεσσαλονίκη. Τα "όπλα" για να αποτραπούν ανθρώπινες απώλειες και να προστατευθεί το σύστημα Υγείας.

Πιο έντονα αυξητική αποτυπώνεται η τάση συγκέντρωσης του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά απόβλητα της Θεσσαλονίκης, στις τελευταίες μετρήσεις της εβδομάδας, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Όπως φαίνεται στα διαγράμματα που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ιικό φορτίο στις δύο τελευταίες μετρήσεις - και μετά από μια μακρά περίοδο διακυμάνσεων γύρω από ένα σχετικά υψηλό επίπεδο - πέρασε στο κόκκινο επίπεδο επιδημιολογικού συναγερμού.

Συγκεκριμένα, στα δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της Τετάρτης 20/10 και της Πέμπτης 21/10 είναι:

- Αυξημένη (+28%) σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων της Δευτέρας 18/10 και της Τρίτης 19/10.

- Αυξημένη (+33%) σε σχέση με την μέση τιμή της προηγούμενης Τετάρτης 13/10 και Πέμπτης 14/10.

"Για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες, το ιικό φορτίο στα λύματα μετράται σε επίπεδο που ερμηνεύεται ως μια αύξηση της διασποράς του ιού στην κοινότητα, η οποία πρέπει να θέσει τους φορείς της Πολιτείας και κάθε πολίτη σε εγρήγορση. Μπαίνουμε στον χειμώνα και η επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, ευνοεί, όχι μόνο την υπερμετάδοση του ιού, αλλά και την έξαρση εποχικών ιώσεων. Η ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης, ιδιαίτερα όπου είναι ακόμη χαμηλή και ταυτόχρονα ο εμβολιασμός ευάλωτων ομάδων και για την εποχική γρίπη, είναι ο μόνος τρόπος να αποτραπούν ανθρώπινες απώλειες και να προστατευθεί το σύστημα υγείας. Από εκεί και πέρα ακόμη και όσοι έχουν κάνει το εμβόλιο, είναι πολύ σημαντικό να μην αμελούν τα μέτρα πρόληψης διασποράς του ιού, καθώς σε περίπτωση που νοσήσουν πιθανότατα θα είναι εντελώς ασυμπτωματικοί, όμως δύνανται να μεταδώσουν τον ιό, ιδιαίτερα σε ανεμβολίαστους συμπολίτες τους", δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού, με βάση 24 παράγοντες που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

