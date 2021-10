Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο Θεμιστοκλέους για τις παρελάσεις, τους ιερείς και την τρίτη δόση εμβολίου

Τι λέει ο Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας για τον Μητροπολίτη Γρεβενών, τα ποσοστά εμβολιασμού και τα νέα ραντεβού, αλλά τα αυξημένα κρούσματα κορονοϊού.

«Η συντριπτική πλειοψηφία των Ιεραρχών είναι εμβολιασμένοι. Αναδεικνύονται όμως αντίθετες μεμονωμένες συμπεριφορές. Η στάση του Μητροπολίτη ήταν ένα λάθος μήνυμα γιατί δεν τηρήθηκαν τα μέτρα», είπε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, σχολιάζοντας την κίνηση του Μητροπολίτη Γρεβενών να αφαιρεί με το δάχτυλο του την μάσκα από επισήμους που ασπάζονταν τον Σταυρό στην διάρκεια αγιασμού.

Για το θέμα, στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, μίλησε και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Γρεβενών, αφήνοντας αιχμές για την στάση του Ιεράρχη:

Όπως είπε σε συνέντευξη του στην ίδια εκπομπή ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Υγείας, «είναι υψηλά και αντίστοιχα με τα ποσοστά του γενικού πληθυσμού τα επίπεδα εμβολιασμού των ιερέων σε όλη την Ελλάδα, παρά τα όσα ακούγονται, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και για τους μοναχούς που μισθοδοτούνται από το Κράτος, ενώ δεν υπάρχουν αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για το σύνολο των μοναχών στην Ελλάδα».

«Η τρίτη δόση του εμβολίου δεν είναι υποχρεωτική, υπάρχει όμως ισχυρή σύσταση να γίνεται η τρίτη δόση, καθώς αυξάνει το επίπεδο των αντισωμάτων και της προστασίας των πολιτών από τον κορονοϊό», επεσήμανε ο κ. Θεμιστοκλέους.

Σε ότι αφορά την τρίτη δόση για τους πολίτες κάτω των 50 ετών, ο Μάριος Θεμιστοκλέους είπε ότι «τα δεδομένα θα εκτιμηθούν από την ομάδα των ειδικών και θα υπάρξει σχετική εισήγηση. Δεν υπάρχει ζήτημα αυτήν την ώρα, καθώς στην εν λόγω ομάδα η δεύτερη δόση έχει γίνει στο τέλος του α΄ εξαμήνου και το θέμα με την τρίτη δόση δεν θα προκύψει πριν από το τέλος του έτους, για τους περισσότερους».

Όπως τόνισε, «ο κορονοϊός είναι εδώ, δεν θα φύγει με μαγικό τρόπο, η μόνη αντιμετώπιση του είναι ο εμβολιασμός. Η κοινωνία είναι ανοιχτή και πρέπει να μείνει ανοιχτή. Δεν είμαστε στην περσινή κατάστασης, πλέον έχουμε το εμβόλιο».

«Η Κυβέρνηση έχει πάρει ξεκάθαρη θέση για τις παρελάσεις, ότι θα γίνουν και οι στρατιωτικές και οι μαθητικές παρελάσεις και ότι πρέπει να τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας», υπογράμμισε ο κ. Θεμιστοκλέους.

Σε ότι αφορά τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού το τελευταίο διάστημα, είπε ότι «είναι θέμα πειθούς των πολιτών, που αναλογικά αφορά όλους, από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, μέχρι τα ΜΜΕ και την Εκκλησία. Εμείς βλέπουμε ότι είμαστε 4%-5% πίσω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, εμείς βλέπουμε ότι «παίρνουμε ραντεβού», θα υπάρξει και νέα καμπάνια».

Για την αύξηση των ημερήσιων κρουσμάτων, είπε ότι «είναι θετικό πως τα κρούσματα έχουν σταθεροποιηθεί και είναι σε «ελεγχόμενο επίπεδο», ενώ έχει ανοίξει το σύνολο των δραστηριοτήτων στην αγορά και στην κοινωνία και δεν υπάρχει σχεδόν κανένας περιορισμός».

«Η πανδημία θα είναι σίγουρα και αυτήν την χρονιά «εδώ», αλλά χωρίς να υπάρξουν άλλα μέτρα και να κλείσουν δραστηριότητες, θα φύγει όταν εμβολιαστεί αυξημένο ποσοστό του πληθυσμού», κατέληξε ο κ. Θεμιστοκλέους.

