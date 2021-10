Κοινωνία

Πυροβολισμοί στην Κηφισιά: ο νεκρός υπάλληλος ήταν γείτονας του δράστη

Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας για το αιματηρό περιστατικό. Ποια είναι η κατάσταση του δεύτερου άνδρα που πυροβολήθηκε.

Γείτονας του δολοφόνου του ήταν τελικώς ο υπάλληλος, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα το πρωί, όταν δέχθηκε πυροβολισμούς από 38άρι περίστροφο, μαζί με έναν συνάδελφο του, ενώ εκτελούσαν εργασίες στην Κηφισιά.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει:

"Συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα, Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021, στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας, 40χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς νωρίτερα πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο άτομα και συγκεκριμένα 43χρονο ημεδαπό γείτονά του και έτερο 43χρονο ημεδαπό, που εκτελούσαν τεχνικές εργασίες σε παρακείμενη οικία.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και στο πλαίσιο αναζητήσεων εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη, ενώ παράλληλα στην πυλωτή της οικίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε περίστροφο.

Οι τραυματισθέντες διεκομίσθησαν σε νοσοκομεία, όπου ο ένας εξ’ αυτών κατέληξε, ενώ ο έτερος νοσηλεύεται.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής".

Εν τω μεταξύ, χτυπημένος κυρίως στα πόδια, νοσηλεύεται ο 43χρονος που επίησς δέχθηκε τα πυρά του δράστη και ο οποίος καθοδήγησε τους αστυνομικούς, που έσπευσαν στον τόπο της τραγωδίας, για το που βρισκόταν ο άνδρας που πυροβόλησε.