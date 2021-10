Αθλητικά

ΑΕΚ - Άρης: Η Ένωση πήρε το ντέρμπι

Ο Πετρόπουλος με λέι απ στην εκπνοή του αγώνα «σφράγισε» την ανατροπή και τη νίκη για την Ένωση.



Ο Ανδρέας Πετρόπουλος «λύτρωσε» την ΑΕΚ, καθώς με λέι απ του Έλληνα γκαρντ στα 4΄΄ για τη λήξη, η Ένωση επέστρεψε στις νίκες, διατηρώντας το αήττητο του κλειστού των Άνω Λιοσίων στο πρωτάθλημα. Οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν με 64-63 του Άρη, για την 4η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, βελτιώνοντας σε 2-2 το ρεκόρ τους και υποχρεώνοντας τους Θεσσαλονικείς στην τρίτη ήττα τους.

Μετά από μία δυνατή μονομαχία 30 λεπτών, η ΑΕΚ βρήκε το ξέσπασμα που αναζητούσε στον... επίλογο του αγώνα και με τρίποντο του Πετρόπουλου στο 35΄ ολοκλήρωσε ένα επιμέρους σκορ 8-1 για το +10 (62-52).

Ωστόσο, τα διαδοχικά λάθη των «κιτρινόμαυρων» και το «ζεστό» χέρι των Χάνλαν, Ουίλιαμς βοήθησαν τον Άρη να επιστρέψει στη διεκδίκηση του «διπλού», απαντώντας με δικό του σερί 0-11 για το προσπέρασμα στα 19΄΄ για τη λήξη (62-63).

Ο Πετρόπουλος, όμως, δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και με λέι απ στα 4΄΄ «σφράγισε» την ανατροπή και τη νίκη για την Ένωση.

Ο Ίαν Χάμερ με 14 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ, αλλά αναμφίβολα ο Πετρόπουλος με 13 πόντους και το νικητήριο καλάθι κέρδισε τον τίτλο του MVP. Από τον Άρη ξεχώρισαν οι Ουίλιαμς (17π.) και Τζούστον (12π., 18ρ.).

Τα δεκάλεπτα: 15-15, 36-33, 54-51, 64-63

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Δέδας): Κολόμ 9 (1), Παππάς 4, Γκρίφιν 9, Βαουλέτ 6, Χάμερ 14, Πετρόπουλος 13 (3), Ανγκόλα 9 (1), Φιλιππάκος, Γέλοβατς, Μαυροειδής.

ΑΡΗΣ (Καστρίτης): Κάουαν 8 (1), Λόκετ 2, Ουίλιαμς 17 (5), Χάνλαν 12 (1), Κώττας 4, Τζούστον 12, Καμάρας, Φίνκε, Πουλιανίτης 8 (1).