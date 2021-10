Υγεία - Περιβάλλον

Παγώνη για παρελάσεις: μάσκα και αποστάσεις, αλλιώς… (βίντεο)

Ποιο στοιχείο ανησυχεί σημαντικά τους επιστήμονες από την εξέλιξη της πανδημίας στην Ελλάδα. Τι λέει για την βόρεια Ελλάδα.

«Ββλέπουμε ότι αυξάνονται τα κρούσματα. Αυτό που μας ανησυχεί όλους είναι ο διψήφιος αριθμός θανάτων καθημερινά. Γι’ αυτό ευθύνεται το χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού», είπε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, η Ματίνα Παγώνη, αναφορικά με την εξέλιξη της πανδημίας στην Ελλάδα.

Όπως τόνισε η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, «περιμέναμε να έχουμε φθάσει στο 80% τον Αύγουστο, στο ποσοστό εμβολιασμού του πληθυσμού και είμαστε στο 60% και στην Βόρεια Ελλάδα είμαστε στο 50%».

Τόνισε ότι ειδικά και λόγω των εκδηλώσεων στην Θεσσαλονίκη το τριήμερο 26-28 Οκτωβρίου, αλλά και των παρελάσεων σε όλη την χώρα, «ανησυχούμε για την βόρεια Ελλάδα, όπου τα ποσοστά εμβολιασμού είναι χαμηλά. Πρέπει όλοι να σπεύσουν να εμβολιαστούν».

Για τις παρελάσεις υπογράμμισε ότι «όλοι θέλουμε να πάμε στις παρελάσεις, καταλαβαίνω ότι οι γονείς θέλουν να δουν τα παιδιά τους. Πρέπει όμως όλοι να φορούν την μάσκα τους, πρέπει να τηρηθούν οι αποστάσεις, είναι πολύ κρίσιμα αυτά, γιατί σε 15 ημέρες θα δούμε τα αποτελέσματα».

Παράλληλα, εξήρε την απόφαση των τοπικών Αρχών σε περιοχές, όπως η Ημαθία, να μην γίνουν παρελάσεις, λόγω του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου.

