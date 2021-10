Πολιτική

Πέραμα: Ο Θεοδωρικάκος στη ΓΑΔΑ – Επικοινώνησε με τον πατέρα του θύματος

Τους επτά αστυνομικούς που κρατούνται στη ΓΑΔΑ επισκέφτηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος επικοινώνησε με τον πατέρα του θύματος στο Πέραμα.

«Πριν από λίγο επισκέφθηκα στη ΓΑΔΑ τους επτά αστυνομικούς που κρατούνται για την αιματηρή υπόθεση στο Πέραμα την Παρασκευή το βράδυ. Η κίνησή μου είχε αποκλειστικά ανθρώπινο και συμβολικό χαρακτήρα, για να στηρίξω ψυχικά νέους ανθρώπους που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία. Από εκεί και πέρα, η δικαστική εξέλιξη και οι πειθαρχικές διαδικασίες θα εξελιχθούν όπως προβλέπουν οι νόμοι», δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι, «επίσης, επικοινώνησα τηλεφωνικά με τον πατέρα του νεαρού που σκοτώθηκε στο συγκεκριμένο περιστατικό στο Πέραμα. Του εξέφρασα τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου».

«Η κοινωνία μας χρειάζεται ανθρωπιά, ηρεμία και ασφάλεια για να προχωρήσει μπροστά. Σε όποια θέση και αν βρισκόμαστε, ιδιαίτερα αν υπηρετούμε τον δημόσιο βίο, οφείλουμε αυτό να το έχουμε καλά στο μυαλό μας», κατέληξε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

