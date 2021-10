Αθλητικά

Λαύριο - Απόλλων Πάτρας: Άνετη νίκη για τους γηπεδούχους

Τη δεύτερη διαδοχική νίκη του στην Basket League και τρίτη στο σύνολο, πανηγύρισε το Λαύριο στην έδρα του.

Τη δεύτερη διαδοχική νίκη του στην Α1 Ανδρών/Basket League και τρίτη στο σύνολο, πανηγύρισε το Λαύριο στην έδρα του. Η ομάδα του Χρήστου Σερέλη επικράτησε άνετα με 82-66 του Απόλλωνα Πατρών, για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος, υποχρεώνοντας τους Αχαιούς στη δεύτερη ήττα τους.

Οι «μεταλλωρύχοι» επέβαλαν με το... καλημέρα το ρυθμό τους, διατηρούσαν από τα πρώτα λεπτά το προβάδισμα, ενώ «καθάρισαν» την υπόθεση νίκη στην τέταρτη περίοδο, όταν και ολοκλήρωσαν στο 35΄ ένα επιμέρους σκορ 16-6, γράφοντας το μη αναστρέψιμο 72-58.

Ο Δημήτρης Κακλαμανάκης ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής των νικητών, κυριαρχώντας στη ρακέτα, ενώ από τον Απόλλωνα προσπάθησαν οι Κόουλμαν και Τσαλμπούρης.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 42-36, 56-52, 82-66

Οι συνθέσεις:

ΛΑΥΡΙΟΣ (Σερέλης): Λιούις 7, Κάρτερ 13 (1), Νικολαϊδης 8 (2), Σμιθ 9 (1), Μουράτος 14 (3), Αμινού, Κακλαμανάκης 16, Γκόινς 8 (2), Γερομιχαλός 7 (1), Βουλγαρόπουλος.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Βετούλας): Κόουλμαν 20 (1), Τσιακμας 3 (1), Τσαλμπούρης 15, Διαμαντάκος 3, Ζούμπος 6 (2), Δίπλαρος, ΜακΛάφιν 4, Ντέιβις 5 (1), Κλίβελαντ 10.

