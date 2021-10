Αθλητικά

Λίβερπουλ: “ντρόπιασε” την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 5άρα

Απίστευτη νίκη της Λίβερπουλ στο "Ολντ Τράφορντ" με πρωταγωνιστή τον Μοχάμεντ Σαλάχ.

Το είχε προβλέψει ο Πολ Σκόουλς μετά την αγχωτική νίκη επί της Αταλάντα στο Champions League, όταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0, αλλά κατάφερε να κάνει τη μεγάλη ανατροπή και να νικήσει τελικά με 3-2.

«Αν παίξει έτσι και με τη Λίβερπουλ τότε δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει το ματς και θα χάσει με μεγάλο σκορ» είχε πει ο παλαίμαχος άσος των «κόκκινων διαβόλων» και σήμερα δικαιώθηκε, αλλά, βέβαια, δεν μπορούσε ούτε ο ίδιος να περιμένει τέτοια συντριβή, καθώς η Λίβερπουλ δεν είναι σε καμιά περίπτωση Αταλάντα και έκανε πάρτι στο «Ολντ Τράφορντ», φθάνοντας στην απίστευτη νίκη με 5-0, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Premier League!

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ δεν άφησε κανένα περιθώριο στη Γιουνάιτεντ και με τα γκολ των Κεϊτά (5'), Ζότα (14'), αλλά με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μοχάμεντ Σαλάχ, που πέτυχε χατ τρικ (38', 45'+, 50'), «καθάρισε» το ματς από το πρώτο ημίχρονο και έφθασε στην ιστορική νίκη και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, ένα βαθμό πίσω από την Τσέλσι κι έναν πάνω από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Μάλιστα με τα σημερινά του γκολ ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ των «κόκκινων» έγραψε ιστορία, καθώς έφθασε τα 107 γκολ και ξεπέρασε τον θρυλικό Ντιντιέ Ντρογκμπά, που είχε πετύχει 104 τέρματα, στην πρώτη θέση των Αφρικανών σκόρερ όλων των εποχών στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Να σημειωθεί πως στο 60ο λεπτό η Γιουνάιτεντ έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Πολ Πογκμπά, μετά από σκληρό φάουλ στον Κεϊτά, ο οποίος αποχώρησε από το γήπεδο με φορείο. Σε εκείνο το σημείο οι φίλαθλοι της Μάντσεστερ άρχισαν να φεύγουν μαζικά από το γήπεδο, δείχνοντας έτσι την αντίδραση τους για την ταπεινωτική ήττα της αγαπημένης τους ομάδας και το δρόμο της εξόδου στον Νορβηγό τεχνικό...

Νωρίτερα, η Λέστερ πέρασε νικηφόρα από τη δύσκολη έδρα της Μπρέντφορντ με 2-1. Η ομάδα του Μπρένταν Ρότζερς προηγήθηκε με το γκολ του Γιούρι Τίλεμανς στο 14ο λεπτό, οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 60' με τον Γιόργκενσεν, για να έρθει στο 74' ο Τζέιμς Μάντισον και να χαρίσει την πολύτιμη νίκη στις «αλεπούδες». Μεγάλη νίκη πέτυχε και η Γουέστ Χαμ, επικρατώντας στο ντέρμπι του Λονδίνου της Τότεναμ με 1-0, με το γκολ του πρώτου σκόρερ της όλων των εποχών, Μάρκο Αντόνιο στο 72ο λεπτό.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Άρσεναλ-Άστον Βίλα 3-1 (23΄ Παρτέι, 45΄+6 Ομπαμεγιάνγκ, 56΄ Σμιθ-Ρόου - 82΄ Ράμσεϊ)

Τσέλσι-Νόριτς 7-0 (8', 85' πεν., 90' Μάουντ, 18' Χάντσον-Οντόι, 42' Τζέιμς, 57' Τσίλγουελ, 62' αυτ. Ααρονς)

Κρίσταλ Πάλας-Νιούκαστλ 1-1 (56' Μπεντέκε-65' Γουίλσον)

Έβερτον-Γουότφορντ 2-5 (3' Ντέιβις-63' Ριτσάρλισον-13', 80', 87' Κινγκ, 78' Κούτσκα, 90' Ντένις)

Λιντς-Γουλβς 1-1 (90'+ Ροντρίγκο-10' Χβανγκ)

Σαουθάμπτον-Μπέρνλι 2-2 (41' Λιβραμέντο, 50' Μπρόγια-13', 57' Κορνέ)

Μπράιτον-Μάντσεστερ Σίτι 1-4 (81' πεν. Αλιστερ-13' Γκουντογκάν, 28', 31' Φόντεν, 90'+ Μαχρέζ)

Μπρέντφορντ-Λέστερ 1-2 (60' Γιόργκενσεν-14' Τίλεμανς, 74' Μάντισον)

Γουέστ Χαμ-Τότεναμ 1-0 (72' Αντόνιο)

Μάντσεστερ Γ.-Λίβερπουλ 0-5 (5' Κεϊτά, 14' Ζότα, 38', 45'+, 50' Σαλάχ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)

Τσέλσι 22

Λίβερπουλ 21

Μάντσεστερ Σίτι 20

Γουέστ Χαμ 17

Μπράιτον 15

Τότεναμ 15

Μάντσεστερ Γ. 14

Λέστερ 14

Γουλβς 13

Έβερτον 14

Άρσεναλ 14

Μπρέντφορντ 12

Άστον Βίλα 10

Γουότφορντ 10

Κρίσταλ Πάλας 9

Σαουθάμπτον 8

Λιντς 7

Μπέρνλι 4

Νιούκαστλ 4

Νόριτς 2

