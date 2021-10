Κοινωνία

Σε ισχύ ο Δακτύλιος: το ωράριο, οι εξαιρέσεις και τα πρόστιμα

Επιστρέφει από σήμερα ο δακτύλιος στην Αθήνα. Οδηγίες του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τους οδηγούς. Τι ισχύει για τους παραβάτες.

Επιστρέφει, μετά από 2 χρόνια, ο Δακτύλιος σε μια προσπάθεια να αποσυμφορηθεί η κίνηση στο κέντρο της πόλης. Από σήμερα Δευτέρα 25 Οκτωβρίου μέχρι και την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022, επανέρχονται τα περιοριστικά μέτρα της κυκλοφορίας των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.

Ελεύθερα θα μπορούν να κινούνται όλα τα αυτοκίνητα με το σύστημα των μονών- ζυγών, τα ΤΑΧΙ και οι εξαιρέσεις οχημάτων. Οι υπόλοιποι οδηγοί θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με τα όρια του Δακτυλίου καθώς η παράβαση θα τιμωρείται με πρόστιμο 100 ευρώ.

Παράλληλα, ο ΟΑΣΑ προχωρά σε αλλαγές σε δρομολόγια των ΜΜΜ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών.

Οι ημέρες και ώρες ισχύος του Δακτυλίου είναι οι εξής:

Δευτέρα έως Πέμπτη, ώρες 07:00 έως 20:00, Παρασκευή, ώρες 07:00 έως 15:00. Τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες, καθώς και τις ημέρες που πραγματοποιείται απεργία των εργαζομένων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα μέτρα δεν ισχύουν.

Τα όρια του δακτυλίου - Οχήματα που κυκλοφορούν

Τα όρια του Μικρού Δακτυλίου ορίζονται από τις παρακάτω οδούς και λεωφόρους:

Λ. Αλεξάνδρας - Ζαχάρωφ - Λ. Μεσογείων - Φειδιππίδου - Μιχαλακοπούλου - Σπ. Μερκούρη - Βρυάξιδος - Υμηττού - Ηλ. Ηλιού - Αμβρ. Φραντζή - Λ. Ανδρ. Συγγρού - Χαμοστέρνας - Πειραιώς - Ιερά Οδός - Λ. Κωνσταντινουπόλεως - Αχιλλέως - Πλ. Καραϊσκάκη - Καρόλου - Μάρνη - 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) - Λ. Αλεξάνδρας.

Στις οριακές λεωφόρους και οδούς του Μικρού Δακτυλίου τα μέτρα περιορισμού δεν ισχύουν.

Στις οδούς και λεωφόρους που περικλείονται από τον Μικρό Δακτύλιο επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, καθώς και των Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2,2 τόνους, με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους (μονά - ζυγά).

Εξαιρέσεις: Φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα, Μόνιμοι κάτοικοι κέντρου - Γιατροί - φυσικοθεραπευτές - ΑΜΕΑ

Ανεξαρτήτως μονών-ζυγών επιτρέπεται να κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα EURO 6 εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 120 g/km, καθώς και όλα τα οχήματα τεχνολογίας, ηλεκτρικά, υβριδικά, φυσικού αερίου εκ κατασκευής και οχήματα υγραερίου εκ κατασκευής. Οι κάτοχοι των συγκεκριμένων αυτοκινήτων θα εκδίδουν ψηφιακά μέσω του daktylios.gov.gr το ειδικό σήμα για την ελεύθερη κυκλοφορία στον δακτύλιο της Αθήνας.

Σημειώνεται, πως δεν μπαίνουν πλέον ελεύθερα στο Δακτύλιο όλα τα EURO 5 οχήματα, αλλά και τα EURO 6, που εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα πάνω από 120 g/km.





Οι μόνιμοι κάτοικοι του κέντρου της Αθήνας, με μόνιμη κατοικία εντός του ορίου του δακτυλίου έχουν τη δυνατότητα εισόδου και εξόδου από αυτόν ελεύθερα αρκεί να προμηθευτούν την ειδική κάρτα που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων. Τα αυτοκίνητα αυτά, θα κινούνται στις προκαθορισμένες ζώνες αναλόγως του τόπου κατοικίας του κατόχου, χρησιμοποιώντας τη συντομότερη διαδρομή από και προς την κατοικία του (για είσοδο/έξοδο στον και από το δακτύλιο).

Το δικαίωμα ελεύθερης διέλευσης από τον Δακτύλιο θα απολαμβάνουν τα οχήματα ιατρών (με το ειδικό σήμα), φυσιοθεραπευτών, αναπήρων πολέμου, αυτοκίνητα που οδηγούνται από ή μεταφέρουν ΑΜΕΑ ή ασθενείς που χρήζουν συχνής θεραπείας (π.χ. νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς, άτομα με πολιομυελίτιδα ή ΑΜΕΑ). Παράλληλα θα μπορούν να εισέρχονται στα όρια του δακτυλίου αυτοκίνητα μεταφοράς φαρμάκων και ευαίσθητων ιατρικών υλικών.

Εξαιρέσεις ισχύουν για αυτοκίνητα κρατικών υπηρεσιών, ΟΤΑ, Οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας με ειδικούς αριθμούς κυκλοφορίας ή με εμφανή σήματα των υπηρεσιών αυτών, για τους επικεφαλής ξένων διπλωματικών αποστολών, εκπροσώπων του Τύπου με περιορισμό ανά ΜΜΕ κα. Δραστική περικοπή των εξαιρέσεων έχουμε πλέον στις άδειες των κομμάτων, βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπουργών, υφυπουργών, γενικών γραμματέων κλπ, προκείμενου να δώσουν το «καλό παράδειγμα».

Οι άδειες ελεύθερης κυκλοφορίας στο δακτύλιο (που δεν σχετίζονται με τον τύπο του οχήματος αλλά με ιδιότητα του οδηγού τους) χορηγούνται μετά από αίτηση των δικαιούχων προς τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Σημειώνεται πως οι ειδικές άδειες κυκλοφορίας για τον δακτύλιο, που είχαν χορηγηθεί από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την περίοδο 2019-2020 εξακολουθούν να ισχύουν έως την Παρασκευή 26-11-2021, οπότε και οι δικαιούχοι θα πρέπει να προμηθευτούν τις καινούργιες.

Οι παραβάτες των περιοριστικών αυτών μέτρων τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 6 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 31 του ν. 3904/2010 (Α' 218).

