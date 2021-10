Κόσμος

Σουδάν: Στρατιωτικό πραξικόπημα σε εξέλιξη

Τις πρώτες πρωινές ώρες δύναμη του στρατού έθεσε σε κατ’ οίκον κράτηση τον πρωθυπουργό Αμπντάλα Χάμντοκ και συνέλαβε αρκετά μέλη της μεταβατικής κυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός του Σουδάν, ο Αμπντάλα Χάμντοκ, τέθηκε σε κατ’ οίκον κράτηση από δύναμη του στρατού που δεν είναι σαφές σε τίνος τις διαταγές υπακούει, έπειτα από πολιορκία της κατοικίας του νωρίς σήμερα το πρωί, μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Χάνταθ, επικαλούμενο πηγές τις οποίες δεν κατονομάζει. Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει πως δεν έχει μπορέσει να επιβεβαιώσει την πληροφορία αυτή από ανεξάρτητες πηγές.

Νωρίτερα, η ίδια δύναμη συνέλαβε τουλάχιστον τέσσερις υπουργούς της κυβέρνησης του κ. Χάμντοκ, Επικοινωνιών, Πληροφοριών, Οικονομικών, Βιομηχανίας, κι έναν πολίτη που συμμετέχει στο κυβερνητικό συμβούλιο, καθώς και τον κυβερνήτη του Χαρτούμ, κατά τις ίδιες πηγές. Οι συλλήψεις αναμένεται να συνεχιστούν. Οι στρατιώτες εισέβαλαν εξάλλου στο σπίτι συμβούλου επικοινωνίας του πρωθυπουργού και τον έθεσαν υπό κράτηση, είπαν μέλη της οικογένειάς του στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς. Η στρατιωτική δύναμη έχει αποκλείσει όλες τις εισόδους στην πρωτεύουσα και αρκετές γέφυρες.

Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο έχει διακοπεί στην πρωτεύουσα του Σουδάν, το Χαρτούμ, διαπίστωσε δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς. Μέσα ενημέρωσης της αφρικανικής χώρας μετέδωσαν επίσης πως η πρόσβαση στο Διαδίκτυο έχει κοπεί.

Χθες Κυριακή η αστυνομία του Σουδάν έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει εκατοντάδες διαδηλωτές που προσπαθούσαν να αποκλείσουν κεντρική λεωφόρο της πρωτεύουσας. Υποστηρικτές του στρατού διαδήλωσαν την περασμένη εβδομάδα, τη δεύτερη στη σειρά, για να απαιτήσουν την παραίτηση της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τις μεταβατικές αρχές, στις κινητοποιήσεις και στα επεισόδια συμμετέχουν οπαδοί του κόμματος του Όμαρ Ελ Μπασίρ, που κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα και ήταν πρόεδρος του Σουδάν ώσπου τον ανέτρεψε ο στρατός το 2019.

H Ένωση Επαγγελματιών του Σουδάν, η οποία είχε πρωτοστατήσει στις μαζικές κινητοποιήσεις οι οποίες οδήγησαν στην ανατροπή του Μπασίρ, κάλεσε τους πολίτες να βγουν στους δρόμους και να «αντισταθούν» σε οποιοδήποτε νέο πραξικόπημα.

