Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Η πρόκριση περνάει από το Περιστέρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρόγραμμα των αναμετρήσεων της 5ης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον Παναθηναϊκό, η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη (27/10) στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, ξεχωρίζει από το πρόγραμμα των αναμετρήσεων της 5ης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας.

Την Τρίτη (26/10), ο Αστέρας Τρίπολης ταξιδεύει στη Βοιωτία για να παίξει με τον Λεβαδειακό ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνάντηση δυο παραδοσιακών δυνάμεων της περιφέρειας, της ΑΕΛ με τον ΠΑΣ Γιάννινα. Κατά τα άλλα, ο Βόλος ταξιδεύει στις Σέρρες για να παίξει με τα «λιοντάρια» και ο ΟΦΗ αναμένεται να μην αντιμετωπίσει προβλήματα απέναντι στον Αχέροντα Καναλακίου ενώ το παιχνίδι του Ιωνικού στην Ξάνθη φέρνει αναμνήσεις από το φινάλε των Play Off του περυσινού πρωταθλήματος της Super League 2.

Συνολικά, οι 11 από τους 12 αγώνες θα γίνουν το τριήμερο 26-28 Οκτωβρίου, ενώ το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Απόλλωνα Σμύρνης προγραμματίστηκε για τις 3 Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγώνες της 5ης φάσης είναι νοκ άουτ και οι νικητές προκρίνονται στους «16», όπου θα «μπουν» στη διοργάνωση και οι σύλλογοι που κατέλαβαν τις τέσσερις πρώτες θέσεις του περυσινού πρωταθλήματος (2020/21), δηλαδή οι Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 5ης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας:

Τρίτη 26 Οκτωβρίου

15:00 Λεβαδειακός-Αστέρας Τρίπολης

15:00 Αναγέννηση Καρδίτσας-Καλλιθέα

17:15 ΑΕΛ-ΠΑΣ Γιάννινα

Τετάρτη 27 Οκτωβρίου

14:00 ΑΕ Λευκίμμης-Άγιος Νικόλαος

15:00 Ξάνθη-Ιωνικός

15:00 Ηλιούπολη-Λαμία

17:15 Πανσερραϊκός-Βόλος

19:00 Ατρόμητος-Παναθηναϊκός

21:30 Παναχαϊκή-Παναιτωλικός

Πέμπτη 28 Οκτωβρίου

15:00 Αχέρων Καναλακίου-ΟΦΗ

17:15 Τρίκαλα-Νίκη Βόλου

Τετάρτη 3 Νοεμβρίου

15:00 Κηφισιά-Απόλλων Σμύρνης

Ειδήσεις σήμερα:

Πατριάρχης Βαρθολομαίος: εξιτήριο και συνάντηση με Μπάιντεν

Σουδάν: Στρατιωτικό πραξικόπημα σε εξέλιξη

Σε ισχύ ο Δακτύλιος: το ωράριο, οι εξαιρέσεις και τα πρόστιμα