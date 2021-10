Life

“Το Πρωινό” - Βακάλη για Φιλιππίδη και Λιγνάδη: το “βρίσιμο” και η... “αρρώστια” (βίντεο)

Τι λέει η ηθοποιός και βοηθός σκηνοθέτη για την συνεργασία της με τον Πέτρο Φιλιππίδη, αλλά και για την “αρρώστια” του Δημήτρη Λινγάδη στην Σχολή Υποκριτικής.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε η Νίκη Βακάλη, ηθοποιός και σκηνοθέτης, που έχει συνεργαστεί ως βοηθός σκηνοθέτη του Πέτρου Φιλιππίδη και έχει μαθητεύσει δίπλα στον Δημήτρη Λιγνάδη.

Για την συνεργασία της με τον Πέτρο Φιλιππίδη, η οποία για εκείνη ήταν οδυνηρή, όπως υποστήριξε, είπε ότι «εγώ δεν ήμουν ηθοποιός να αποστασιοποιιηθώ, εγώ ήμουν εκεί για να «τα ακούω» συνέχεια και να μιλάω στα τηλέφωνα».

«Ποιος έπεσε από τα σύννεφα τώρα; Να μην γελιόμαστε. Ξέρει το ένστικτο σου ότι κάποιος με τον οποίο συνεργάζεσαι, δεν σου κάνει καλό, είναι “άρρωστο” αυτό. Εγώ πήρα την απόφαση να το πάω όσο αντέχω. Κάποια στιγμή είπα ή θα τον βρίσω μπροστά σε όλους τους συναδέλφους, που δεν ήθελα ή θα φύγω», συμπλήρωσε για την συνύπαρξη στο θέατρο με τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Όπως τόνισε σχετικά με την δική της στάση και την αποφυγή να γίνει κάποια καταγγελία, «η γνώμη του μετράει. Αν μιλούσα και μετά έλεγε “μην πάρει κανείς την Βακάλη για δουλειά;”. Δεν είναι μόνο ότι είχε εξουσία. Έβγαινε στην σκηνή και τον χειροκροτούσαν όλοι».

Για τον Δημήτρη Λιγνάδη η ηθοποιός ανέφερε ότι ήταν δάσκαλος της για έναν χρόνο στην Σχολή, υποστηρίζοντας πως «Όλοι μια αρρώστια την αντιλαμβανόμασταν, αλλά ήταν σε ένα πλαίσιο καλλιτεχνικού… “κάτι”… Δεν ξέραμε κάτι από αυτά που μαθεύτηκαν αργότερα»

