Κοινωνία

Ιερώνυμος: Η Γεννηματά αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με συγκινητικά λόγια ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος αποχαιρετά την Φώφη Γεννηματά.



«Μια αληθινή αγωνίστρια της ζωής, μια γυναίκα που δεν λύγισε ποτέ μπροστά στις δυσκολίες, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο παλεύοντας μέχρι την τελευταία στιγμή και παραδίδοντας μαθήματα αξιοπρέπειας, γενναιότητας, δύναμης και ήθους», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, όταν πληροφορήθηκε την αδόκητη απώλεια της προέδρου του ΚΙΝΑΛ, Φώφης Γεννηματά.

Ο Αρχιεπίσκοπος προσέθεσε και τα εξής:

«Όπως άλλωστε και σε ολόκληρη την πολιτική της διαδρομή, που διήνυσε, ταυτόχρονα, με ακλόνητη πίστη σε αρχές και αξίες και στις ιδέες της για μια πιο δίκαιη, ελεύθερη και ισότιμη κοινωνία. Το αποτύπωμά της θα παραμείνει ανεξίτηλο στην πολιτική ζωή της πατρίδας μας. Εύχομαι και προσεύχομαι ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της και να χαρίζει παρηγορία στους οικείους της».

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στο Αιγάλεω: Στην φυλακή ο μητροκτόνος

Μητσοτάκης: Η Γεννηματά υπήρξε μαχητής της ζωής, την αποχαιρετώ με σεβασμό

Σαμαράς: Η Φώφη Γεννηματά ήταν έντιμη κι αγωνίστρια